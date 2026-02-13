Conselho de Gagarin

A- A+

“Gagarin subiu, subiu, subiu, foi até ao espaço sideral, chegou na Lua e sorriu, vou embora pro Brasil que bom mesmo é carnaval”.

Quem sabe se o famoso Elon Musk, com seu anunciado projeto de voltar a Lua nos foguetes de ultima geração, não deseja repetir o feito de Gagarin, olhar o Brasil da Lua e dizer ao nosso Galo, que chega já, pois bom mesmo desde sempre é o velho carnaval.

“Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada!” registrando nossa homenagem ao professor José Mario Chaves, autor do Hino do galo datado de 1979 um ano após a fundação do bloco.

No convulsionado Brasil, polarizado entre fulanos e beltranos, quem rouba a cena é o nosso Galo da madrugada, na realidade Galo do dia, da noite e até da madrugada, cumprindo a difícil missão de unificar o país, com alegria, conquistando com a ajuda do pernambucano Alceu Valença, multidões de Norte a Sul, de Leste a Oeste da Nação, sem a necessidade de recorrer a pesquisas pois já está eleito em primeiríssimo turno na preferência nacional.

“Carnaval só tem três dias, foi os anjos quem inventou”, sendo assim, vamos aproveitar enquanto é tempo, pois antes e depois é só bronca pra ninguém botar defeito, có có coricó, no palanque do nosso Galo, espírito santo exorcizando nossos pecados e nos preparando para dias melhores pra tudo e todos, sem esquecer da velha cana-de-açúcar, presente no brasão do Estado e na nossa cachacinha que ninguém é de ferro.

E por falar em cana-de-açúcar, com afeto e doçura, marca registrada de Pernambuco desde priscas eras, comandava e ainda hoje casa e batiza foliões na Zona da Mata ao ritmo de Maracatu de Nazaré da Mata, dos Papangus de Bezerros, dos bonecos de Olinda, e do frevo de todos os cantos e recantos do nosso querido “Estado de Mudança” naturalmente para melhor.

Quem sabe se sob os fluidos de Momo a nossa guerreira maior, outrora animada foliã a velha cana-de-açúcar, não ressuscita, para brincar o verdadeiro carnaval da vitória contra a crise tenebrosa, que rouba nossa alegria e “orgulho de ser nordestino” roubando a expressão do empresário João Carlos Paes Mendonça.

Viva Pernambuco, Viva o Galo da Madrugada, da noite e do dia, bom carnaval moçada!

