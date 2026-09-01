Construção civil: tem mão de obra, falta salário

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Queixa recorrente do setor, a falta de mão de obra para as funções primordiais de uma obra de construção carece de mais informações para que o leitor possa fazer seu juízo de valor. No que seria o topo da qualificação profissional, engenheiros construtores e gestores de obras, por falta de qualificação, a grande maioria sem uma remuneração mínima, contam-se às centenas. Esse tema foi objeto da proposta da RESTEC – Residência Técnica, projeto em elaboração e implementação em Pernambuco previsto para o início de 2027. Pedreiros, carpinteiros, armadores, pintores e outros profissionais que botam a mão na massa, a falta desses é objeto das reclamações do setor.

Pesquisas recém publicadas apontam que o problema da falta de mão de obra qualificada atinge muitos países. Segundo a O.I.T. Organização Internacional do Trabalho, no início do milênio esse problema era apontado por menos de 4% dos entrevistados mundo afora e no ano de 2025 já alcançava mais de 25% dos pesquisados (reportagem Rede Globo – 03/08/26). No Brasil, dados do SINDUSCON/SP, lá o setor demanda atualmente mais de 320.000 trabalhadores nas obras de construção na cidade de São Paulo, no entanto, permanecem mais de 50.000 vagas por preencher. A solução encontrada tem sido: a capacitação nos próprios canteiros de obras e o aumento dos salários pagos para patamares 2 a 3 vezes acima da remuneração mínima pactuada nas convenções coletivas;

Considerando a tabela salarial para o ano de 2026/2027, cuja vigência vai de 1º. de maio de 2026 a 30 de abril de 2027, as remunerações mínimas (encargos sociais: de 110% à 125%) para o pessoal da construção civil de Pernambuco, de acordo com a publicação do SINDUSCON/PE: pedreiro, carpinteiro, armador é de R$ 2.310,00 com encargos de 110% = R$ 4.874,10/mês e R$ 5.197,50 com encargos de 125%. Descontos legais sobre o salário, levam ao recebimento de um valor líquido mensal próximo a R$ 2.000,00. Custa caro para quem paga e pouco para quem recebe. Sendo prestador autônomo de serviço, o mesmo profissional recebe por pequenos serviços avulsos – bicos - à volta de R$ 200,00/dia de trabalho. O que pode chegar à mais de R$ 4.000,00/mês. Como M.E.I. esse profissional recolherá 6,5% sobre o valor da nota fiscal e estará amparado na forma da Lei. Resultado líquido da remuneração será o dobro daquele com carteira assinada.

Mais elementos são necessários para a formação do raciocínio e se referem aos custos e preços de construção oficiais em Pernambuco para o mês de julho. Tabela do SINDUSCON/PE fixa o custo da construção padrão normal em R$ 2.798,35/m2, até R$ 3.436,38/m2 para o padrão residencial alto. Já os valores de venda – preços - vão desde R$ 5.000,00/m2 (PMCMV) até mais de R$ 20.000,00/m2 nos bairros mais caros de Recife.

Em um país capitalista essa é a regra. Quanto mais lucro, melhor. Mas, esse mesmo capitalismo não pode e nem deve ser burro a ponto de permitir que o principal insumo – mão de obra qualificada – venha escassear, senão corre o risco de desidratar. Melhorar proporcionalmente a remuneração global do trabalhador é medida inteligente, assim como, também é muito sábio que se promova a qualificação contínua do pessoal que permita a evolução das tecnologias, métodos e sistemas construtivos e de gestão de obras. Qualificar pessoal não é custo é investimento.

De uma forma ou de outra o mercado informal/eventual já precificou a mão de obra. Dobrou o preço da mão de obra. Livre de encargos e impostos. Cabe às empresas estudar esse mecanismo, aprender e evoluir.







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