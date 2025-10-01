Consultoria estratégica X maturidade profissional

A- A+

A consultoria estratégica vem se consolidando como um dos caminhos mais inteligentes para profissionais que acumulam vivência, conhecimento e visão de negócio. Em um mercado em constante transformação, a maturidade deixa de ser apenas um elemento de sustentação para se tornar o terreno fértil onde nascem a inovação e as soluções que moldam o futuro. Cada vez mais, vejo profissionais experientes optando por deixar de lado o modelo tradicional de vínculo empregatício para transformar sua trajetória em soluções estratégicas de alto valor.

O que sustenta essa escolha é simples: na consultoria, não é o tempo de carteira assinada que importa, mas sim a capacidade de gerar resultados concretos. O consultor atua como especialista externo, contratado para analisar cenários, propor estratégias e apoiar organizações em decisões mais assertivas. É um trabalho que pode ser exercido de forma independente ou em parceria com instituições como o Sebrae, agências de desenvolvimento e empresas privadas. Ao invés de competir por cargos, o consultor cria oportunidades, empreende sobre sua própria bagagem e transforma experiência em produto.

Em minha jornada como consultor estratégico, mentor e palestrante, tenho acompanhado essa transição de perto. Já formei mais de duzentos profissionais para a área, oferecendo métodos, ferramentas e caminhos para que o conhecimento acumulado ao longo dos anos seja convertido em soluções consistentes. Costumo dizer que a consultoria é um modelo que potencializa aquilo que o profissional já tem de melhor: sua visão, sua vivência e sua capacidade de gerar transformação. É uma escolha que traz autonomia, propósito e impacto.

Muitos ainda acreditam que, ao encerrar um ciclo profissional, chega também o fim da relevância no mercado. Mas a consultoria mostra exatamente o contrário. Conheci um ex-diretor industrial que hoje orienta empresas na otimização de processos produtivos e uma professora aposentada que leva metodologias inovadoras a escolas. Ambos encontraram uma nova forma de multiplicar valor a partir de suas trajetórias. Esses exemplos comprovam que o conhecimento não se aposenta; ele se reinventa.

Para quem deseja ingressar nesse universo, recomendo começar pelo mapeamento das próprias especialidades. É essencial identificar quais problemas você pode resolver e para quem. Em seguida, é importante estruturar uma proposta de valor clara, compreender os formatos de entrega — que podem ir de consultorias especializadas a mentorias, workshops e produção de conteúdo — e construir uma presença digital sólida, que dê visibilidade ao seu trabalho. Parcerias estratégicas também ampliam muito as possibilidades de atuação.

Esse é justamente o foco da 10ª edição do Workshop de Formação de Consultores, que acontece em 25 de outubro de 2025, no Moinho Recife Business & Life. Durante esse encontro, abordaremos desde estratégias de posicionamento, precificação e marketing até metodologias, contratos, ferramentas e construção de autoridade pessoal. A ideia é que o participante saia preparado para estruturar e aplicar sua consultoria de forma prática e imediata.

As empresas, por sua vez, estão cada vez mais abertas a esse modelo. Num ambiente de negócios dinâmico e cheio de incertezas, buscam profissionais que sejam capazes de analisar cenários com profundidade, planejar com visão sistêmica e implementar estratégias de forma assertiva. E essas competências, na maioria das vezes, são frutos da maturidade.

Acredito que a consultoria não seja apenas uma alternativa de atuação, mas um verdadeiro instrumento de transformação — tanto para as organizações que recebem esse suporte quanto para os profissionais que decidem abraçar esse caminho. Assumir o papel de consultor é também assumir protagonismo no mercado, com autonomia para construir novos horizontes. É, acima de tudo, a prova de que a experiência é um dos maiores diferenciais competitivos do nosso tempo.





