Consumidores precisam valorizar mais os biocombustíveis 

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Em meio a preocupações com desequilíbrio fiscal, juros elevados, inibição de investimentos e metas de inflação sob risco, o setor de biocombustíveis continua oferecendo enorme contribuição à economia. Apesar de não usufruírem da redução de tributos federais aplicados a gasolina e diesel e de conviverem com preços estabelecidos pela Petrobras sistematicamente abaixo da paridade de importação, o etanol anidro e hidratado e o biodiesel continuam sendo vendidos a preços mais do que vantajosos aos consumidores, oferecendo alternativa concreta para mitigar os aumentos de preço dos derivados de petróleo resultantes do conflito no golfo pérsico.

Preços competitivos se devem a safras abundantes de cana, milho e soja, capacidade instalada e uma integração virtuosa com a pecuária. Na safra atual, graças a clima favorável e investimentos, a produção deve atingir novos recordes, com 42,6 bilhões de litros de etanol de cana e milho, e 10,6 bilhões de litros de biodiesel. Tudo isso viabilizado por uma engenharia automotiva nacional reconhecida mundialmente, desenvolvida para viabilizar o uso do etanol, biodiesel e biometano.

Caminhamos rapidamente na direção de reduzir a intensidade de carbono dos biocombustíveis segundo o critério de sustentabilidade mais avançado, que é a Avaliação do Ciclo de Vida, inserida na legislação brasileira de indução de eficiência na produção e comercialização de veículos e de biocombustíveis, através do MOVER, Lei Combustível do Futuro e RenovaBio.

No caso do etanol, com a produção de biogás e biometano que substitui o diesel fóssil em operações agrícolas e transporte, a captura e armazenagem de carbono, e a incorporação de carbono no solo, em breve poderá ser reconhecido como carbono-neutro ou até negativo, permitindo às montadoras atingirem no futuro a meta de emissão liquida zero considerando todas as etapas do ciclo de vida do automóvel.

Os biocombustíveis tem inúmeros atributos através da substituição de combustíveis fósseis ainda importados, redução de emissões locais de poluentes objeto de controle nas cidades, redução de emissões globais de gases do efeito estufa, e impacto positivo no IDH dos municípios onde se desenvolvem. Apesar de serem motivo de elogio internacional, ainda há um longo caminho a percorrer para aumentar o seu uso como combustíveis terrestre e aplicações nos transportes aéreo e marítimo e produção de bioplásticos.

O potencial é enorme, e no caso do etanol apenas com a retomada da proporção da frota flex que usava etanol em 2019 poderíamos ter um consumo anual até 8 bilhões de litros maior do que o observado atualmente. No caso do biodiesel, podemos avançar em misturas mais elevadas do que o B15 atual assim que testes em andamento comprovem sua viabilidade técnica.

Apesar de mais de oitenta porcento da frota de veículos de passageiros e comerciais leves ser flex, menos de trinta porcento utiliza etanol. Por falhas de informação e preconceito, mesmo com forte estímulo de preço ainda persistem resistências ao uso do etanol. A mesma resistência ocorre com o uso do biodiesel em mistura que viabiliza o esmagamento da soja, a produção de farelo e uma extensa cadeia de proteína animal. Essas são barreiras que superadas poderão trazer mais desenvolvimento, economia circular e ganhos ambientais e à saúde.

Temos legislação avançada, produção competitiva a preços de mercado, distribuição viabilizada a nível nacional, integração virtuosa com o setor do petróleo, e evolução positiva e certificada em eficiência e sustentabilidade na produção. A geopolítica atual deveria estar gerando reconhecimento sobre a importância de decisões de política tomadas nas últimas décadas. Combatendo preconceitos e desinformação ainda há espaço para que consumidores e a população em geral valorizem mais os biocombustíveis localmente produzidos, limpos, renováveis e geradores de renda.



* Presidente da DATAGRO, foi representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Política Energética.

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