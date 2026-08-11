CONTATO 50 ANOS: para sempre no coração de uma geração

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11 de agosto

Há datas que pertencem ao calendário. E há datas que pertencem à memória. Para uma geração de pernambucanos, 11 de agosto de 1976 pertence à segunda categoria.

Foi naquele dia que começou a tomar forma uma experiência de ensino que iria muito além de uma escola. Nascia o Grupo Educacional Contato, um projeto que, durante mais de três décadas, ajudaria a formar milhares de jovens e deixaria uma marca profunda na educação, na cultura e na própria maneira de viver a juventude em Pernambuco.

O Brasil ainda estava sob o regime militar. A sociedade brasileira começava, lentamente, a respirar os primeiros ventos de uma abertura que ganharia força nos anos seguintes. Os jovens desejavam mais liberdade, mais participação, mais espaço para pensar e se expressar.



Foi nesse ambiente que surgiu o Colégio Contato. Não como uma escola que pretendia simplesmente ensinar conteúdos, preparar para provas e conduzir seus alunos aos vestibulares. Ele nasceu como uma proposta de educação que procurava conciliar coisas que, naquela época, pareciam muitas vezes incompatíveis: liberdade e responsabilidade; autonomia e disciplina; conhecimento e prazer de viver.

O Contato queria formar estudantes, mas queria também formar pessoas. E esse talvez tenha sido seu grande diferencial.

Onze pessoas, uma ideia

O projeto foi gerado pela união de onze professores e educadores, alguns bem jovens, outros muito experientes, mas todos movidos pela convicção de que era possível fazer diferente. Eram eles: Ângelo de Mello, Arildo Almeida, Carlos Alberto Cordeiro, Everaldo Castro, Gaudêncio Lopes, Galdino José da Silva, José Ricardo Diniz, Manoel Galdino, Paulo Erlich, Pedro Nunes e Raul Duarte Costa. Era uma combinação pouco comum de experiência e juventude.

De um lado, havia a maturidade daqueles que conheciam profundamente a educação e sabiam que uma escola precisava de organização, disciplina e seriedade. De outro, o espírito inovador daqueles que desejavam experimentar novas formas de ensinar, de conviver e de se relacionar com os estudantes. Foi dessa mescla que surgiu a identidade do Contato.

Não era uma liberdade sem limites. Era uma liberdade acompanhada de responsabilidade. Não era uma disciplina baseada em autoridade. Era uma disciplina compreendida como condição para uma convivência saudável, produtiva e respeitosa.

E não era uma escola que colocava o estudo em lugar de aproveitar a vida. A ideia era mostrar aos jovens que era possível levar o conhecimento como prioridade sem deixar de aproveitar intensamente aquela fase extraordinária da existência, feita de amizades, descobertas, festas, paixões, debates, dúvidas, sonhos e planos para o futuro.

Uma escola que conversava com seu tempo

Talvez seja difícil explicar hoje o que significava para um adolescente dos anos 1970 encontrar uma escola com esse espírito.

O mundo estava mudando. A música mudava. Os costumes mudavam. A juventude queria participar mais da sociedade. Novas ideias circulavam. E uma geração começava a questionar modelos tradicionais de comportamento e educação.

O Contato percebeu esse movimento e, em vez de tentar impedir que os jovens fossem jovens da sua época, procurou compreender aquela juventude. Foi-se construindo, assim, uma relação diferente entre professores e alunos.

O professor continuava sendo professor, o estudo continuava sendo levado muito a sério, a disciplina continuava existindo, mas havia espaço para conversar, questionar, discordar, criar, conviver e descobrir. Essa combinação produziu uma atmosfera diferenciada que os alunos adoravam e se tornou uma das grandes marcas do Contato.

E os resultados vieram

A proposta inovadora não significava abrir mão da excelência acadêmica. Muito pelo contrário. Logo nos primeiros anos, começaram a aparecer resultados que surpreenderam até aqueles que acreditavam profundamente no projeto.

Alunos do Contato passaram a conquistar primeiros lugares e posições de destaque nos mais diversos cursos dos vestibulares da época. Era a comprovação de que liberdade não significava ausência de rigor. E que uma escola podia ser aberta, moderna e próxima dos seus alunos sem abrir mão da qualidade do ensino.

O Contato encontrou, portanto, uma fórmula que parecia simples, mas não era: ensinar bem, exigir muito e, ao mesmo tempo, deixar os jovens viverem.

Muito além do ensino

Cinco décadas depois daquele agosto de 1976, é possível compreender melhor o tamanho daquela experiência. O Contato não foi apenas uma escola que ensinou matemática, física, química, biologia, português, inglês, história ou geografia. Foi uma escola que ensinou, ainda que muitas vezes sem dizer explicitamente, uma maneira de olhar para o mundo.

Ali, conhecimento e liberdade podiam caminhar juntos, autoridade não precisava ser autoritarismo, disciplina não significava eliminar espontaneidade. A escola podia exigir muito sem deixar de ser humana. Educar jovens era, acima de tudo, ajudá-los a descobrir que podiam construir seu próprio caminho.

Por isso, quando alunos Contato se encontram décadas depois, não se lembram simplesmente de uma escola: estão reencontrando uma parte de suas próprias vidas.

Aqueles adolescentes cresceram. Tornaram-se médicos, engenheiros, advogados, professores, empresários, jornalistas, políticos, artistas, profissionais das mais diversas áreas. Construíram famílias, empresas, carreiras e histórias.

O mundo mudou. A escola mudou. A educação mudou. A tecnologia transformou completamente a maneira de aprender e de se comunicar. Mas alguma coisa permaneceu: o sentimento de pertencimento a uma geração que teve a oportunidade de viver uma experiência diferente.

Uma história que merece ser contada

Toda instituição tem uma história oficial, mas as instituições verdadeiramente importantes têm também uma história afetiva.



A história oficial pode ser contada por datas, registros, endereços, números de alunos, resultados de vestibulares e documentos. Já a história afetiva é contada por lembranças.

A história afetiva do Contato é enorme: é feita de milhares de rostos, de professores que acreditaram que podiam fazer algo novo para a educação, de pais que confiaram seus filhos àquela proposta, de alunos que chegaram adolescentes e saíram mais maduros, de amizades que resistiram ao tempo, de encontros que continuam acontecendo.



Uma pergunta talvez resuma, melhor do que qualquer outra, o significado desses 50 anos: como uma escola que existiu durante algumas décadas consegue continuar tão presente na vida de quem passou por ela?

A resposta talvez esteja justamente naquilo que o Contato sempre pretendeu ser: não apenas um lugar onde se aprendia, mas um lugar onde se vivia e se convivia.

Contato 50 anos

Uma história de educação, liberdade, disciplina, amizade, conhecimento e juventude. Uma história que atravessou gerações e continua sendo contada.

Uma história que, para sempre, estará no coração de uma geração.



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