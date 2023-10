CONTE AO MENOS ATÉ TRÊS (¹)

A- A+

Há atividades que rezo para que se tornem “imorríveis”: do editor e do livreiro, por exemplo. Sei, sei, há os livros digitais. Tentei, mais de uma vez, mas não consegui me adaptar, por uma série de razões, inclusive as sentimentais e a má vontade. Permaneço fiel aos impressos, pelas cores, cheiro, facilidade de levar para qualquer canto etc.

Após os episódios de fechamento das livrarias Cultura e Saraiva, pesquisei sobre outras que andaram nesta terra de altos coqueiros e que “no passado o teu nome era um mito”. As minhas pesquisas não têm selo de garantia e já vou pedindo desculpas porque não refletem 100% da história.

A 1ª livraria local nasceu na 1ª metade do séc. XIX. Não era apenas livraria, comercializava outros produtos (penas de ouro, encadernação, papelaria, tipografia etc.), como as que vieram a seguir. Há registro de que, junto ao negócio principal, também funcionava o mercado de escravos. A maior parte dos livros vinha do Rio (então capital do País) ou da Europa. Em 1845, nasceu a Econômica (Nogueira), que também vendia partituras e instrumentos musicais; em 1864, a Franceza; em 1889, a Silveira, um ano antes, a Contemporânea (Ramiro Costa), que funcionou durante cerca de 100 anos no mesmo local. Também estiveram por aqui: Colombo, Cruzeiro, Vitória, Civilização Brasileira, Cia Editora Nacional, Cia Editora NE, Moderna, Boa Vista, Sodiler, Síntese, Arraial, Universitária, Universal, Médico-Científica; as livrarias da Unicap e dos Colégios São Bento, Marista e Salesiano; os sebos (livros usados); e a Livro 7 - hors concours, que chegou a ser a maior livraria do País.

“Por que fechou?” – podem perguntar. Arrisco dizer (é apenas opinião de quem frequentou o local) que a Livro 7 nasceu na cidade errada. Aliado a isto, muitos frequentadores usavam a livraria como biblioteca ou local de pesquisa. Acrescente calotes, furtos, margens pequenas e estoques de títulos encalhados, comprados sem possibilidade de devolução.

O Brasil tem 203 milhões de habitantes e mais de 5,5 mil municípios. Menos de mil possuem ao menos uma livraria: espelho incontestável de estarmos mal de livros, de letras, de educação e de esperança. O nosso vizinho (Argentina), com 45 milhões de habitantes, tem mais de 700 livrarias. Costumam dizer que os livros digitais são o futuro: meia verdade. Austrália, China, Itália, Canadá e Japão continuam expandindo o mercado editorial físico e virtual.

Na letra de “God” (³) João Lennon dizia que não acreditava em tarô, mágica, I-Ching etc. Eu, Zé, não acredito num país sem livros, em aulas on line, em tiquetoques, em ChatGPT como ferramenta educacional, em desenvolvimento sem educação.

