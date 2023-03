Convento de São Francisco em Olinda: arte sacra em azulejos

A- A+

Paz e bem. Entre as variadas expressões estéticas da espiritualidade franciscana, inserem-se os painéis da azulejaria portuguesa – sécs. XVII e XVIII – que ornamentam o primeiro edifício da Ordem dos Frades Menores – O.F.M. erguido no Brasil, em Olinda-PE, construído em várias etapas, desde o ano de 1585, a partir da já existente Igreja de Nª. Sª. das Neves, passando pelo grande incêndio perpetrado pelos holandeses em Olinda, em 1631, entre outros eventos, resultando no atual e harmonioso conjunto arquitetônico barroco integrado pelas Capelas – com forros dos tetos preenchidos por magníficas pinturas de Papas e santos franciscanos, e de histórias religiosas – de São Roque, do Capítulo, de Sant’Ana, e da vasta biblioteca com muitos livros no idioma alemão, além do cruzeiro de pedra em frente ao templo.

Encontram-se dispostos nas paredes do claustro conventual dezesseis amplos painéis de azulejos nas cores azul e branco, alusivos à trajetória – vida e morte – de São Francisco de Assis, constituindo marcante exemplo da multissecular devoção pernambucana ao “Mendigo de Deus”, assim referido por Dante Alighieri n’A Divina Comédia – “Nasceu para o mundo um sol!” –, merecendo destacar a expressividade dramática do painel alusivo ao conhecido episódio ocorrido na capelinha de São Damião, próxima a Assis, em que retratado o Santo, ajoelhado e com olhar voltado ao crucifixo, quando ouviu Jesus dizer-lhe: “Vade Francisce, Repara Domus Meam” (“Vá, Francisco, e restaure a Minha Casa!”).

O visitante, no espaço da bela sacristia do Convento, com imponente mobiliário em jacarandá, contemplará, ainda, além da beleza iconográfica do seu teto, o painel azulejar em que o Menino Jesus aparece a Santo Antônio, e, na sequência, a admirável representação artística de São Francisco das Chagas, por ocasião do recebimento dos estigmas de Cristo através de um serafim planando sobre rochedos entre os rios Tibre e Arno.

Em meio a muitos outros exemplares da arte barroca em azulejos que compõem, por exemplo, as laterais da nave da Igreja de Nª. Sª. das Neves, sobre paisagens e cenas bíblicas variadas, inclusive com epígrafes latinas, sobressaem-se os de temática mariana, assim como o notável painel “Circuncisão de Jesus Cristo”, de forte tom realista, com o Menino cercado por várias pessoas, vendo-se São José e a Virgem Maria, a moldura encimada pela legenda “Vocatum est nomen ejus Jesus. Luc.2.” (“Foi- lhe dado o nome de Jesus”.).

Inúmeros painéis em azulejos seguem perfilados nos revestimentos das paredes da Capela de Sant’Ana, retratando a vida da mãe de Maria, e da Sagrada Família.

O espírito franciscano revive na iconografia sacra desses azulejos, nas pinturas e nas demais obras de arte votivas à propagação da fé cristã, bem como, nas pessoas dos frades e noviços daquele acolhedor ambiente, abnegados religiosos – “Pobreza, Obediência e Castidade” – dispostos à perpetuação dos princípios franciscanos calcados no Evangelho, em prol da edificação de uma sociedade pacífica, fraterna e caritativa.

Agradeçemos ao Guardião do Convento, Frei César Lindemberg, e ao corpo de engajados voluntários, a feliz oportunidade de sermos guiados, em visita realizada em 29.01.23, pelas dependências do Convento de São Francisco.



