Conversar também é liderar

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Há conversas que todo líder sabe que precisa ter, mas adia. Uma entrega que não acontece, um comportamento inadequado, um conflito entre pessoas, uma expectativa que não foi cumprida. Muitas vezes, o problema não está em saber o que precisa ser dito, mas em lidar com o desconforto que a conversa pode provocar.

Conversar sobre algo sensível exige autoconhecimento, inteligência emocional, coragem e capacidade de lidar com a reação do outro. O receio de deteriorar uma relação, desmotivar alguém ou ampliar um conflito pode levar o líder ao silêncio. Mas aquilo que não é conversado não desaparece. Com frequência, cresce silenciosamente.

Adiar uma conversa difícil também é uma decisão de liderança e pode ter um custo. Comportamentos se repetem, expectativas permanecem pouco claras e pequenos incômodos evoluem para conflitos mais complexos.

Uma conversa se torna difícil não necessariamente pelo tema, mas pelo que ele mobiliza nas pessoas. Há algo importante em jogo, existe desconforto emocional e o resultado é incerto. Medo de rejeição, necessidade de reconhecimento, sensação de injustiça ou insegurança podem estar presentes, mesmo quando não são explicitados.

Antes de uma conversa delicada, o líder precisa olhar para si, para os fatos e para o contexto. O que está acontecendo? Qual é o impacto? E qual é a melhor hora e lugar para falar sobre isso? Essa preparação ajuda a evitar que a conversa seja conduzida pelo impulso. O objetivo deixa de ser “descarregar” uma insatisfação e passa a ser compreender, alinhar expectativas e construir uma resposta para o problema.

Um dos erros mais comuns é confundir comportamento com identidade. Dizer “você é descomprometido” julga a pessoa. Dizer “nas últimas três reuniões, as entregas não foram apresentadas no prazo” coloca o foco no fato. Outro erro é transformar a conversa em monólogo. Gestão de conflitos não é ganhar uma discussão, mas enfrentar o problema. Para isso, o líder precisa combinar empatia e firmeza, sem perder a clareza sobre o que precisa mudar.

Em situações de tensão, o primeiro desafio do líder é controlar a própria reação. Irritação, medo e frustração fazem parte, mas não podem conduzir a conversa. Quando o outro reage na defensiva, responder na mesma moeda transforma diálogo em disputa. Nesses momentos, ouvir, perguntar e tentar entender podem ser mais eficazes do que argumentar.

O canal também importa. Quanto maior a sensibilidade do assunto, maior deve ser o cuidado com privacidade, presença e possibilidade de interação. Conversas difíceis não deveriam ser conduzidas por WhatsApp ou e-mail, onde se perdem contexto, tom de voz e expressões. Mesmo on-line, é preciso preservar, de alguma forma, o “olho no olho”.

E qual é o papel do RH? Não deveria ser o de substituir a liderança. Organizações maduras desenvolvem gestores capazes de conduzir as conversas que fazem parte de sua responsabilidade. O RH deve orientar, preparar ou mediar quando necessário, especialmente diante de conflitos escalados ou situações que exigem uma intervenção específica.

Para quem adia conversas difíceis, vale lembrar: o desconforto do diálogo costuma ser menor que o custo do silêncio. Liderar também é saber enfrentar esse desconforto. Quando bem conduzido, o conflito pode gerar clareza, aprendizado e relações mais maduras.







* Embaixadora da ABRH-MG em Juiz de Fora, MG e região; mestra em Gestão do Conhecimento, psicóloga, mentora de líderes e especialista em Desenvolvimento Humano.





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