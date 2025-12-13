COP30: soluções para uma construção mais sustentável 

A- A+

A COP30 representou um marco importante na agenda climática global e um momento decisivo para refletirmos sobre o papel da indústria na construção de um futuro mais sustentável. Pela primeira vez sendo realizada no Brasil, a conferência reforçou a urgência de transformar compromissos ambientais em ações concretas e colocou o país e suas empresas em posição de protagonismo nesse debate.

A construção civil teve uma presença estratégica nesse contexto. O setor é essencial para o desenvolvimento econômico e social, mas também tem um grande potencial de liderar a transição rumo a práticas mais sustentáveis. Por meio da inovação tecnológica, é possível unir produtividade, eficiência e responsabilidade ambiental, trazendo soluções que contribuem para cidades mais sustentáveis.

Hoje, o mercado conta com tecnologias que permitem reduzir significativamente o impacto ambiental nas obras. Produtos de impermeabilização de longa durabilidade, sistemas que aumentam a eficiência das construções e soluções formuladas à base de água com menor emissão de compostos orgânicos, são exemplos práticos de como a indústria pode atuar a favor do planeta. Além de ampliar a vida útil das construções, esses materiais diminuem desperdícios, reduzem manutenções e otimizam o uso de energia.

Porém, mais do que desenvolver produtos sustentáveis, é preciso compreender a construção como um ecossistema. Ou seja, é preciso considerar todo o percurso da construção, da escolha dos materiais à execução, da manutenção ao descarte. Cada decisão tem impacto direto na eficiência sustentável do projeto, e é justamente nesse conjunto de escolhas que se constrói uma obra verdadeiramente responsável.

Diante desse cenário, a COP30 reforçou uma mensagem fundamental: a sustentabilidade não deve ser tratada como tendência, mas como compromisso permanente. Para a indústria, isso significa investir em pesquisa e desenvolvimento, aprimorar processos de produção e estimular uma cultura de inovação que tenha o futuro do planeta como prioridade.

Por fim, acredito que uma transformação sustentável é feita passo a passo, com soluções que unem tecnologia, desempenho e responsabilidade. Nosso compromisso, dentro dessa indústria, é contribuir para que o setor da construção evolua em direção a práticas mais conscientes, ajudando a construir um futuro mais equilibrado para todos.









