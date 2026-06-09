Copa do Mundo, laboratório de nação

A- A+

A cada dia cresce a tendência de movimentos políticos se apropriarem dos símbolos nacionais.

Nos Estados Unidos, Donald Trump tenta raptar a bandeira para si, erguendo-a nos palanques e acusando os adversários como quem a despreza. O mesmo se passa na Alemanha (AfD) e em Portugal (Chega). A estratégia é óbvia: dividir a população entre patriotas e inimigos da pátria.



No Brasil, o melhor exemplo são as camisas verde-amarelas dos eleitores de Jair e, agora, Flávio Bolsonaro. Em resposta, petistas chegaram a apoiar que a CBF criasse uma camisa vermelha.



Infelizmente, basta vestir a camisa do Brasil para ser exaltado por uns e xingado por outros - retrato de uma sociedade dividida por temas que vão da convocação de Neymar até marcas de detergente e de sandália. Segundo o Our World in Data, o Brasil é o quarto país mais polarizado do mundo, entre 171 países, atrás apenas de Mianmar, Turquia e Polônia.



Mas os símbolos nacionais servem justamente para o contrário. São como o camisa 10 de uma seleção: criam conexões entre os extremos.

A Copa do Mundo, afinal, é o momento ideal para isso. Por algumas semanas, até o mais lulista dos eleitores vestirá a camisa amarela. Torcer pelo Brasil, nesse contexto, abre espaço para uma rara vivência coletiva.



Na ciência política, momentos assim são denominados rally round the flag. O exemplo clássico é a guerra, quando as cisões internas dão lugar à união contra o inimigo.



Essa analogia entre futebol e guerra, aliás, é pertinente. Como disse Chicão, volante da seleção na Copa de 78: “Numa Copa, quando a gente ouve o hino, dá a impressão de que se está indo para uma guerra, e é preciso vencê-la”.



Fato é que o conflito - seja a Copa ou a guerra propriamente dita - desloca o foco da mesquinharia política para o desafio coletivo. Não que isso baste para o triunfo do bom senso. Como observou o cientista político André Régis nesta Folha (ed. 19/07/25), a coesão só tende a durar enquanto a ameaça externa permanece no centro das atenções.



Ainda assim, a Copa do Mundo é cheia de exemplos mais duradouros.



A vitória alemã na Copa de 90, meses após a queda do Muro de Berlim, ajudou a cimentar a unidade política que nascia. Já na França, a seleção campeã de 98 alargou o sentido de nação e diminuiu os índices de xenofobia: o país se encantou com um time multiétnico, composto de vários jogadores de origem africana (Desailly, Karembeu, Vieira, Zidane).



Já em Portugal, nem foi preciso ir tão longe: bastou a campanha até a semi em 2006 para redespertar um nacionalismo que a ditadura salazarista havia adormecido. O mesmo com a Bulgária, onde o surpreendente quarto lugar em 94 precedeu uma queda na criminalidade nos meses seguintes.



Que a Copa do Mundo nos torne um pouco mais generosos, além de hexacampeões do mundo.

PS: a Folha publicou uma reportagem sobre o mesmo tema desta coluna na edição do último sábado (06). Vale a leitura.



Veja também