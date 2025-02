Cornélio de Almeida Brennand

A- A+

Nas Terras da Várzea do Capibaribe, Cornélio Coimbra de Almeida Brennand encontrou o descanso eterno, um sono tranquilo que o conduziu à "melhor morte que um homem pode ter", como ele próprio descrevia.

Nascido em 09 de junho de 1928, Cornélio trilhou um caminho de honra e virtude, um legado que se perpetua em seus familiares e naqueles que tiveram a oportunidade de compartilhar sua jornada.

Esposo de Helena, pai de Luiz Felipe, Helena, Cornélio, Mariana, Carlos Eugênio, Tereza e Maria Eduarda, Cornélio foi o alicerce de uma família que herda seus valores e princípios. Filho de Ricardo Lacerda de Almeida Brennand e Olympia, irmão de Antonio, Francisco, Jorge, Tereza e Maria da Conceição, Cornélio cresceu em um lar onde o trabalho, a honra e o desapego às vaidades mundanas eram os pilares da educação. Transformou os ensinamentos de seus pais no ponto cardeal de sua família e dos negócios do Grupo que leva seu nome.

Seu filho, Carlos Eugênio, descreve-o como um homem de "caráter irrepreensível", que jamais transigia em relação ao certo e ao errado. Um testemunho que ecoa as palavras do próprio Cornélio: "Fui educado por um pai que não tinha vaidade alguma, que ensinou a trabalhar, cuidar do nome e ser desapegado de tudo. O que ele me passou, ensinei aos meus filhos."

A tradição de empreender, com excelência, dinamismo e integridade, foi um valor que Cornélio cultivou e transmitiu à sua família. Sua maior herança, como ele mesmo afirmava, era o "orgulho do nome Brennand", pautado no caráter e na capacidade, e não na posse de riquezas.

Cornélio Coimbra de Almeida Brennand, um homem de princípios sólidos, um exemplo de integridade e um farol de sabedoria. Sua memória permanecerá viva nos corações daqueles que o amaram e na história de uma família que herda seu legado de virtude e trabalho.



