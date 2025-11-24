Corrupção, a síndrome do coração partido

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA - Corrupção é coração partido. Esta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz, padece da síndrome do coração partido. Aconteceu uma metástase. As veias, as artérias, o cérebro, as vísceras, o sangue e as células estão contaminados. A corrupção ataca com unhas e dentes e coração. Mas, ainda há lampejos na alma.

OoO

Depois da Covid, foi decretada a pandemia de corrupção, roubos e furtos, drogas e delinquência, à direita, à esquerda, em todas as latitudes e longitudes. Do lumpen às falsas elites, a sociedade está doente. Não tem vacina que dê jeito.

Programas de assistência social tipo o Bolsa Família servem de amparo e também alimentam a parasitagem. Está criado um dilema. As exceções confirmam a regra. O crack destrói indivíduos e destrói famílias. Nas áreas mais pobres do Nordeste existe o problema de escassez da mão-de-obra por conta do Bolsa Família. Diaristas e faxineiras nas regiões urbanas preferem o auxilio do Governo ao invés de carteira assinada.

OoO

A Justiça do Trabalho é uma fábrica de ilusões paternalistas. Pequenos empresários e comerciantes evitar a contratação de empregados por conta dos encargos trabalhistas. De tal modo inibem a expansão dos seus negócios e por conseguintes das atividades empresariais. Esses pequenos e médios empreendedores trabalham sempre aquém da necessidade de mão-de-obra. Na realidade, o que garante emprego é a expansão das atividades econômicas e não legislações paternalistas.

OoO

A corrupção é um grande império nesta terra de Santa Cruz, a terra da verdadeira Cruz. O assalto bilionário aos aposentados pensionistas do INSS, eis o grade exemplo. Com dentes de marfim feito elefantes, os mega-bandoleiros apresentam-se blindados da cabeça aos pés para depor na CPMI do Congresso Nacional. Eles tripudiam sobre os deputadozinhos e senadorzinhos que os interpelam.

Um ladravaz do INSS ameaçou dar voz de prisão a um repórter, por desacato a autoridade, que perguntou “de Vossa Majestade tirou tantos denários para comprar um apê de 26 milhões no balneário Camboriú” Tirei de minha conta, não é da sua conta, trovejou. O pobrezinho ficou se tremendo todo de medo. Se fosse eu saia correndo em disparada pelas ladeiras de Brasília.

OoO

Fim de ano é época de maiores dispêndios supérfluos ou estéreis de prefeituras e órgãos públicos. Prefeituras passam o ano inteiro arrecadando IPTU e recebendo transferências da União. Nos festejos de Natal e Réveillon raspam os cofres em foguetórios e para pagar cachês milionários a artistas da fuleiragem ou de meia tigela. Mesmo que não fossem artistas da fuleiragem não se justificaria a orgia com recursos púbicos diante das urgências sociais em saúde e educação.

OoO

O ditador narcotraficante da Venezuela morreu politicamente, respira com ajuda de aparelhos da corrupção monetária. O Véio do Pastoril do Cordão Encarnado tentou intervir em favor dele. Inútil. A Venezuela deixa um débito de 1,5 bilhão de dólares com o BR. O ditador abocanhou uma parte dos empréstimos. As esquerdas latino-americanas estão de luto. Guenta mundiça!

Veja também