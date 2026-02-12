Corrupção não se combate com discurso, mas com transparência e prevenção

A- A+

A divulgação do mais recente Índice de Percepção da Corrupção (IPC), elaborado pela Transparency International, voltou a expor um dado desconfortável: o Brasil segue mal avaliado no cenário global, ocupando a 107ª posição entre 182 países avaliados. O resultado, mais do que estatística, é um sinal claro de que nossas instituições não conseguiram romper, de modo efetivo, com práticas que corroem a confiança pública.

Essa percepção pode trazer consequências diretas ao país, encarecendo ou afastando investimentos, além de dificultar parcerias público-privadas e fragilizar políticas públicas essenciais. A questão, portanto, vai muito além do fomento à moralidade administrativa e ética corporativa, na medida em que se relaciona, também, à eficiência econômica e estabilidade institucional.

Um dos problemas, ao que parece, é que o país ainda tende a atuar de forma predominantemente reativa, pois investiga-se após o escândalo, pune-se após o clamor público, mas não há avanço efetivo na prevenção estruturada. Investigações e punições são necessárias, mas a verdade é que são insuficientes quando desacompanhadas de estruturas permanentes de controle e integridade. Afinal, a corrupção prospera onde os processos decisórios são opacos, os controles internos são frágeis e a cultura de integridade é vista como entrave burocrático e não como valor estratégico-institucional.

Por isso, falar em transparência exige ir além da formalidade. No setor público, não basta disponibilizar dados. É preciso assegurar que relações institucionais, atos administrativos, contratos e critérios decisórios sejam compreensíveis, auditáveis e sujeitos ao controle social. Essa lógica deve alcançar todos os poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário.

No setor privado, programas de compliance continuam sendo vistos como formalidade incômoda. Embora a implementação de programas de integridade exija investimento, sua estruturação adequada pode inclusive representar vantagem competitiva. Afinal, empresas que avaliam riscos de forma realista, mantêm canais de denúncia efetivos, realizam auditorias independentes e contam com o comprometimento da alta gestão tendem a conquistar maior credibilidade no mercado.

Diante disso, o resultado do IPC deve servir como alerta. Se o Brasil pretende avançar de forma sustentável, a integridade precisa deixar de ser discurso ocasional e passar a ser prática cotidiana. Do contrário, não há desenvolvimento que se sustente.



* Advogado, mestre em Direito Penal pela Universidade São de São Paulo (USP), especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), pós-graduado em Compliance pela Universidade de Coimbra (IDPEE/IBCCRIM) e graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (FDR/UFPE).





