Cowboy e Vermelhão se odeiam e fingem que se amam
Dedico este lindo artigo ao meu colega Sua Excelência o poeta Fernando Pessoa
MONTANHAS DA JAQUEIRA — Hello! O cowboy MaCDonald deu um alô para o Chapeuzinho Vermelho.
— Alô. Cowboy, o Chapeuzinho Vermelho soy yo. Quanta emoção! Estava morrendo de saudades.
-- Coincidência, brother, eu também estava morrendo de saudades.
— O tarifaço é uma malvadeza, não combina com seu coração.
-- Eu vou mandar meu alter ego Marco Rubio conversar com sua patota.
-- Marquinho será recebido pelo Dr. Chuchu com o coração e braços abertos.
-- Hasta la vista, Chapeuzinho Vermelho.
-- Um abraço e um beijo, aliás, um abraço e um queijo.
OoO
O Chapeuzinho Vermelho disse mais que o pessoal dos Rolex de ouro Oyster Perpetual Data estava doido para renovar os vistos, curtir a Disney e tentar a sorte no pano verde dos cassinos em La Vegas.
Antes da química miraculosa o Chapeuzinho Vermelho disse que o cowboy do Oeste era a cara do novo fascismo e do nazismo. Hoje o Lobo Mau virou The Lovely Lobe, o Adorável Lobo. O cowboy falou que o Brazil estava nos caminhos da perdição da esquerda e precisava endireitar-se.
OoO
Eles fingem que se amam, diplomaticamente. Na realidade, eles se odeiam, ideologicamente. Mudou a química, agora Lobo Mau virou The Lovely Lobo, o adorável lobo. O governo do Chapeuzinho Vermelho é de esquerda até o tutano. O cowboy decretou guerra contra as esquerdas globalizantes da esquerda e a cultura Woke na América, Urbe et Orbi.
O que dizes, poeta Fernando Pessoa?
“O poeta é um fingidor,
Finge tão perfeitamente,
Que finge sentir que é dor,
A dor que deveras sente”.
Sem serem poetas, o Cowboy e o Chapeuzinho Vermelho são dois fingidores.
OoO
Nas eleições de 2022 as esquerdas foram contempladas com os dólares da CIA e da Usaid, como parte da política globalista de Joe Biden. A fonte secou; quem comeu, comeu, quem não comeu não come mais. Está sendo montado o cerco contra as esquerdas na América Latina.
Gladiador da real política anti-globalista, o cowboy da Casa Branca está de olha nas eleições presidenciais de 2026 que irão decidir se este reino de Pindorama irá endireitar-se ou se continua no caminho da perdição de esquerda. O Chapeuzinho Vermelho que se cuide!
OoO
O destino do ex-presidente Bolsonaro está inserido no pacote político do Cowboy. Também na guerra há sentimentos: não se abandona um companheiro ferido no meio da estrada.
Ex-ministro e principal ideólogo do PT, José Dirceu se pronunciou sobre a situação de Bolsonaro. Considera impensável que o ex-presidente seja trancafiado numa penitenciária. Seria desumano e cruel. Entende que Bolsonaro, doente e fragilizado, sobrevive hoje graças ao apoio e convivência com a família. “Eu não desejo mal a ninguém, nem a ele”, afirma. As palavras humanitárias de Dirceu o engrandecem. Há exemplos: o ex-presidente Fernando Collor está em prisão domiciliar. Lula foi preso com regalias numa dependência da Polícia Federal, com direito a conceder entrevistas e receber visitas da namorada.
___
Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.