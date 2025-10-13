Cowboy e Vermelhão se odeiam e fingem que se amam 

A- A+

Dedico este lindo artigo ao meu colega Sua Excelência o poeta Fernando Pessoa



MONTANHAS DA JAQUEIRA — Hello! O cowboy MaCDonald deu um alô para o Chapeuzinho Vermelho.

— Alô. Cowboy, o Chapeuzinho Vermelho soy yo. Quanta emoção! Estava morrendo de saudades.

-- Coincidência, brother, eu também estava morrendo de saudades.

— O tarifaço é uma malvadeza, não combina com seu coração.

-- Eu vou mandar meu alter ego Marco Rubio conversar com sua patota.

-- Marquinho será recebido pelo Dr. Chuchu com o coração e braços abertos.

-- Hasta la vista, Chapeuzinho Vermelho.

-- Um abraço e um beijo, aliás, um abraço e um queijo.

OoO

O Chapeuzinho Vermelho disse mais que o pessoal dos Rolex de ouro Oyster Perpetual Data estava doido para renovar os vistos, curtir a Disney e tentar a sorte no pano verde dos cassinos em La Vegas.

Antes da química miraculosa o Chapeuzinho Vermelho disse que o cowboy do Oeste era a cara do novo fascismo e do nazismo. Hoje o Lobo Mau virou The Lovely Lobe, o Adorável Lobo. O cowboy falou que o Brazil estava nos caminhos da perdição da esquerda e precisava endireitar-se.

OoO

Eles fingem que se amam, diplomaticamente. Na realidade, eles se odeiam, ideologicamente. Mudou a química, agora Lobo Mau virou The Lovely Lobo, o adorável lobo. O governo do Chapeuzinho Vermelho é de esquerda até o tutano. O cowboy decretou guerra contra as esquerdas globalizantes da esquerda e a cultura Woke na América, Urbe et Orbi.

O que dizes, poeta Fernando Pessoa?

“O poeta é um fingidor,

Finge tão perfeitamente,

Que finge sentir que é dor,

A dor que deveras sente”.

Sem serem poetas, o Cowboy e o Chapeuzinho Vermelho são dois fingidores.

OoO

Nas eleições de 2022 as esquerdas foram contempladas com os dólares da CIA e da Usaid, como parte da política globalista de Joe Biden. A fonte secou; quem comeu, comeu, quem não comeu não come mais. Está sendo montado o cerco contra as esquerdas na América Latina.

Gladiador da real política anti-globalista, o cowboy da Casa Branca está de olha nas eleições presidenciais de 2026 que irão decidir se este reino de Pindorama irá endireitar-se ou se continua no caminho da perdição de esquerda. O Chapeuzinho Vermelho que se cuide!

OoO

O destino do ex-presidente Bolsonaro está inserido no pacote político do Cowboy. Também na guerra há sentimentos: não se abandona um companheiro ferido no meio da estrada.

Ex-ministro e principal ideólogo do PT, José Dirceu se pronunciou sobre a situação de Bolsonaro. Considera impensável que o ex-presidente seja trancafiado numa penitenciária. Seria desumano e cruel. Entende que Bolsonaro, doente e fragilizado, sobrevive hoje graças ao apoio e convivência com a família. “Eu não desejo mal a ninguém, nem a ele”, afirma. As palavras humanitárias de Dirceu o engrandecem. Há exemplos: o ex-presidente Fernando Collor está em prisão domiciliar. Lula foi preso com regalias numa dependência da Polícia Federal, com direito a conceder entrevistas e receber visitas da namorada.







___

