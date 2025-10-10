Crédito e orientação para transformar milhões de vidas

A- A+

Dinalva Gomes é uma mulher trabalhadora, como toda brasileira é. Sustenta a família vendendo acarajé, há 25 anos, em Salvador, na Bahia. Começou com um tabuleiro simples. Depois, adquiriu um carrinho. Hoje tem um ponto comercial bem estruturado. Nesse tempo, criou os filhos e os viu concluir o ensino superior. Algo a que ela não teve acesso devido sua vida extremamente simples.

Assim como essa baiana trabalhadora, milhões de vidas são transformadas todos os dias por uma base sólida formada por crédito e orientação. O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PMNPO) oferece esse apoio para dar início a milhões de pequenos negócios no Brasil.

Programas de microcrédito como o Crediamigo e o Agroamigo, do Banco do Nordeste (BNB), proporcionam a donas de casa, vendedores, jovens, profissionais autônomos e tantas outras pessoas a oportunidade de transformar suas habilidades em um negócio. Além do crédito, esses trabalhadores recebem orientação de como devem olhar sua atividade como um processo produtivo, seus ingredientes como insumos, seu caderno como contabilidade, sua mesa como uma empresa.

Um trabalho que vem sendo feito pelo Crediamigo há 27 anos nas cidades e, há 20 anos, pelo Agroamigo no campo. São inúmeras histórias de famílias que aumentam sua plantação, agregam valor a seu produto, montam seus pontos de venda, comercializam suas produções, crescem e empregam mais pessoas. São os maiores programas de microcrédito da América Latina. Juntos, realizam mais de 18 mil operações por dia útil.

Em 2024, esses dois programas de microcrédito aplicaram cerca de R$ 20,6 bilhões nos estados nordestinos e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Um dos muitos resultados foi a geração ou manutenção de mais de 222 mil postos de trabalho, segundo levantamento do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, Etene, área do BNB. No primeiro semestre de 2025, foram mais R$ 10,8 bilhões aplicados com impacto em 115,5 mil postos de trabalho.

São portas abertas com muita responsabilidade. A fórmula que parece simples é sustentada por um trabalho rigoroso, respeito à legislação, processos consolidados, auditorias constantes, modernização de tecnologia e adoção das melhores práticas de mercado.

A seriedade e os preceitos de ética, governança e compliance seguem de ponta a ponta. O zelo que impomos aos processos vai da análise de crédito para aquela cozinheira que quer vender seu bolo até as implantações de novos sistemas, passando por todas as atividades ligadas ao segmento. Do agente de crédito que visita os clientes ao Conselho de Administração do BNB. Tudo com muito cuidado para que sonhos se tornem realidade, oportunidades se tornem negócios e a vida de milhões de pessoas se torne melhor. E assim, o Banco do Nordeste continuará seu trabalho sério e responsável nos próximos anos, pois um benefício social e econômico dessa magnitude, referência para vários países pelo mundo, não vai parar de crescer e ajudar o nosso Brasil a ser um país melhor.





