Criar filhos numa bolha tem um preço

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Quando a escola vira inimiga e a diversidade é tratada como ameaça, a educação domiciliar deixa de ser apenas uma escolha familiar e passa a ter consequências para toda a sociedade.

Uma criança pode tirar boas notas e, ainda assim, crescer sem aprender a respeitar quem pensa diferente. Discutir homeschooling, ou educação domiciliar, exige olhar para essa parte da formação, que não aparece nos boletins. Não basta perguntar quem vai ensinar matemática ou português fora da escola. Também é preciso perguntar o que acontece quando a educação dos filhos é organizada para afastá-los de valores, crenças e modos de vida que a família não aceita.

Essa preocupação ganhou força durante o lançamento do livro Homeschooling Protestante: entre a guerra cultural e a teologia do domínio, do doutor em Ciências da Religião e professor Jairo Rivaldo da Silva, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Unicap. Ao apresentar os resultados de sua pesquisa de doutorado, o autor mostrou que, em determinados grupos religiosos, a educação domiciliar não se resume a uma alternativa pedagógica. Ela pode fazer parte de uma visão de mundo que olha com desconfiança para a escola, para os professores e, principalmente, para aquilo que foge dos valores definidos dentro de casa.

A liberdade das famílias, o desempenho escolar e a qualidade do ensino são questões importantes. Mas nenhuma delas encerra a discussão. Educação também forma valores, estabelece limites e ajuda a construir a maneira como cada criança vai enxergar as outras pessoas. O que está em jogo não é apenas onde ela aprende, mas como está sendo preparada para viver numa sociedade que não será uma extensão da própria família.

Socialização não é conviver apenas com os iguais

Quando a escola é apresentada como inimiga, tirar uma criança da sala de aula não significa apenas mudar o lugar onde ela estuda. Pode significar afastá-la de um espaço em que os pais não controlam completamente quem estará ao lado dela, quais perguntas vão surgir e que diferenças aparecerão pelo caminho. O problema não está no endereço da aprendizagem, mas na intenção de eliminar tudo o que possa contrariar as certezas de casa.

Na escola, uma criança de família católica pode conviver com colegas evangélicos, de religiões de matriz africana ou que não seguem religião alguma. Pode conhecer realidades econômicas diferentes, encontrar outras configurações familiares e escutar opiniões que nunca ouviu à mesa do jantar. Essa convivência nem sempre será confortável. Haverá atritos, dúvidas e conflitos, mas aprender a lidar com isso também faz parte da educação. A democracia começa a ganhar sentido quando a criança percebe que o outro não precisa pensar como ela para ter os mesmos direitos.

Dizer que a escola não é o único lugar de socialização está correto. Crianças também convivem em igrejas, clubes, atividades esportivas, cursos e encontros familiares. A questão é que frequentar vários ambientes não garante contato com a diversidade, sobretudo quando todos são escolhidos para reunir pessoas que compartilham os mesmos valores. Estar cercado de gente não significa, necessariamente, aprender a conviver com quem é diferente.

A escola também pode ser escolhida pela família e não está livre de preconceitos, exclusões ou grupos muito fechados. Não basta estar matriculado para aprender a respeitar o outro. Ainda assim, compartilhar uma turma, encontrar diferentes professores e seguir regras comuns abre espaço para experiências que os pais não conseguem selecionar uma a uma. Essa convivência precisa ser valorizada, não tratada como um defeito da educação escolar.

Quando a educação domiciliar vira isolamento

Parte do discurso religioso em defesa do homeschooling preocupa porque apresenta o contato com determinadas ideias como um perigo. A proposta deixa de ser apenas ensinar de outra maneira e passa a funcionar como um filtro do mundo. Evita-se o professor considerado progressista, a discussão sobre gênero, o conhecimento de outra religião ou uma interpretação da história que coloque em dúvida aquilo que a família definiu previamente como verdade.

Nenhum pai ou mãe quer ver um filho exposto à violência, à humilhação ou a conteúdos inadequados. Essa preocupação é legítima e precisa ser levada a sério. Mas proteger uma criança de agressões é diferente de impedir que ela conheça ideias que incomodam os adultos. Aprender sobre outra crença não exige abandonar a própria, assim como escutar uma opinião não obriga ninguém a concordar com ela.

Uma formação que só se sustenta enquanto todo pensamento diferente permanece do lado de fora merece ser questionada. Ao longo da vida, ninguém conseguirá evitar todas as contradições, críticas e experiências desconfortáveis. Educar também é oferecer condições para enfrentar essas situações com autonomia, sem transformar cada discordância em ameaça e cada pessoa diferente em inimiga.

O sinal de alerta aparece quando a escola passa a ser descrita como um lugar de contaminação, o professor como doutrinador e a diversidade como algo do qual as crianças precisam ser salvas. Nesse cenário, a proteção pode virar isolamento, e o cuidado pode se confundir com a tentativa de controlar não apenas o que os filhos aprendem, mas quem terão permissão para se tornar.

A educação dos filhos tem consequências públicas

Essas crianças não vão passar a vida dentro de casa. Vão entrar na universidade, procurar emprego, formar novas relações e trabalhar em hospitais, empresas, escolas, tribunais e repartições públicas. Encontrarão pessoas que não compartilham da sua religião, da sua moral ou da sua visão política. Nenhuma formação estará completa se não preparar para essa convivência.

Um médico precisa cuidar de pessoas com crenças diferentes das suas. Um professor ensina alunos de famílias diversas. Um juiz decide questões que afetam uma sociedade plural, e um servidor público trabalha para cidadãos que não precisam concordar com ele. O conhecimento técnico é indispensável, mas não substitui a capacidade de reconhecer a dignidade de quem vive de outro jeito.

Tratar o homeschooling apenas como uma escolha privada simplifica demais o problema. A educação de uma criança também tem consequências públicas. A maneira como ela aprende a lidar com o conflito, reconhecer direitos e enxergar o outro aparecerá depois no trabalho, na política e nas relações sociais. A decisão pode começar dentro de uma família, mas seus efeitos não ficam restritos a ela.

Por isso, o debate precisa considerar as crianças como pessoas em formação, com necessidades que vão além das convicções dos adultos responsáveis por elas. Preparar um filho para a vida não deveria significar garantir que ele jamais questione o que aprendeu em casa. Deveria incluir a possibilidade de conhecer, comparar, perguntar e construir o próprio entendimento sobre o mundo.

Melhorar a escola, não desistir da convivência

A escola brasileira tem problemas de sobra. Faltam estrutura e condições adequadas de trabalho, professores estão sobrecarregados, há violência e dificuldades de aprendizagem que não podem ser minimizadas. Nenhuma defesa da educação escolar será séria se ignorar essa realidade. Mas usar essas falhas para apresentar o espaço coletivo como dispensável é uma resposta insuficiente para um problema que exige investimento, cuidado e compromisso público.

Também seria injusto colocar todas as famílias interessadas em educação domiciliar no mesmo grupo. Existem necessidades específicas, situações excepcionais e motivações que não têm relação com religião ou guerra cultural. A crítica precisa distinguir essas experiências dos projetos que fazem da rejeição à diversidade uma razão para retirar crianças da escola.

O problema se torna mais grave quando, em vez de cobrar uma escola melhor, o discurso passa a atacar a própria ideia de conviver com quem é diferente. Uma geração pode falar latim, dominar lógica e conhecer história antiga, mas ainda assim chegar à vida adulta sem reconhecer como igual alguém que reza para outro Deus, ama de outra forma ou vota em outro candidato. Excelência acadêmica não compensa uma formação que ensina a desprezar pessoas.

O livro ajuda a lembrar que educação nunca é apenas transmissão de conteúdo. Ela também forma a maneira como cada pessoa vai encontrar o mundo e quem vive nele. Criar filhos dentro de uma bolha pode até parecer proteção durante alguns anos. O problema é que, cedo ou tarde, eles terão de sair dela. E o mundo real não pede licença para ser diferente.





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