Crises políticas ameaçam o clima do Mundial

A- A+

Faltam aproximadamente 90 dias para a Copa do Mundo. Mas ela corre o risco de não acontecer. Ou, pelo menos, não acontecer com a alegria e entusiasmo que os torcedores esperam.

Para quem não sabe, a Copa do Mundo deste ano será sediada em 16 cidades divididas entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Mas quem se animou com a possibilidade de conhecer diferentes paisagens enquanto acompanha um dos maiores eventos de esporte do mundo, não contava com as crises políticas que entraram no meio do cronograma de jogos.

No final de feveiro o governo mexicano confirmou a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, o “El Mencho”, um dos principais líderes do Cartel Jalisco Nueva Generación. Após a operação, episódios de violência, bloqueios, incêndios e confrontos armados foram registrados em diferentes regiões do México. Não demorou muito para o cenário virar motivo de preocupação para os participantes e organizadores da Copa.

O que nos faz pensar, será que estão preparados para sediar o evento?

Depois dos acontecimentos, a FIFA foi pressionada por patrocinadores e por parte da organização do evento. É claro. A partir disso solicitou ao seu escritório local relatórios internos para acompanhar as condições de segurança no país.

Mas já deu para notar que com ou sem relatório a situação é tensa. E complexa.

Não bastasse isso, o início do conflito entre os EUA e o Irã também trouxe incertezas em relação à segurança nos Estados Unidos e o Ministro do Esporte do Irã também já declarou que o país pode não disputar a Copa.

Estamos diante de dois problemas graves: crise de segurança pública e a possibilidade de retirada de uma seleção. São duas circunstâncias que mexem com toda a organização do evento e, consequentemente, com muitos contratos, sonhos e dinheiro.

Quando um país se candidata a sediar o torneio, ele não oferece apenas estádios. Ele assume compromissos formais exigidos pela FIFA para garantir segurança, mobilidade e funcionamento das cidades-sede durante o evento. Vocês devem lembrar bem dos compromissos que assumimos no Brasil quando sediamos a Copa…

Da mesma forma, quando uma seleção vai à Copa, esse deslocamento envolve patrocínios, logística, direitos de imagem, etc. De tempos em tempos, o mundo lembra aos organizadores que futebol também sofre com decisões políticas.

Provavelmente a Copa vai acontecer. Mas reorganizar as coisas a partir desse contexto pode custar toda a diversão… Para quem organiza, para quem joga e para quem é torcedor.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também