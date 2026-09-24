Cucaú, 2026

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“Trampolim, Pernambuco não somente projeta:

Conservou suas praias e a janelas abertas.

O trampolim usual também salta às avessas:

Se imóvel é uma porta que o fermento penetra;

É oficina que ensina a aguçar setas, pedras:

Quem melhor soube usar disso que Frei Caneca?”.

João Cabral de Melo Neto.

(Em "Poemas pernambucanos", Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1988).



Tempo de continuar Rio Formoso.

Hora de produzir de novo, sempre.

Nova safra, novo tempo,

Mesma ideia, mesmo conceito, Cucaú.



Tempo de acreditar quando os sinos

Tocam anunciando açúcar e etanol.

E muito, muito mais que isso, fé e alegria

No rosto das pessoas, suor, amor e arrebol.



Tempo de juntar, desafiar números e produtividade

Nos verdes canaviais, arquitetura social.

Que pinta de esperança, casa, roça e emprego,

O que se trabalha, semeia e organiza, comunidade.



Tempo de reinventar o que foi e é sonho

De tantos e tantas, tamanha família.

Que nasce, cria, se alimenta e cresce,

Cresce e amadurece, cabe no coração.



Assim, Pernambuco, que é terra e sol armorial,

Sendo história e biotecnologia, cultura e cana,

Reforça a memória e as vocações atlânticas

De singular design brasileiro, luso afro tropical.



À comunidade do Rio Formoso, desejando boa safra, 2026.







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