Cuidar de uma criança por partes é suficiente? 

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Quando uma família percebe que uma criança precisa de acompanhamento especializado, é comum começar uma jornada por diferentes portas. Fonoaudiologia para a comunicação. Psicopedagogia para a aprendizagem. Psicologia para questões emocionais e comportamentais. Terapia ocupacional para demandas relacionadas à autonomia e ao processamento sensorial. Fisioterapia, nutrição, psicomotricidade e outras especialidades podem também fazer parte desse caminho.

Cada profissional tem sua competência, sua formação e um papel específico. Mas há uma pergunta que considero fundamental: quem está olhando para a criança inteira?

Essa pergunta se tornou ainda mais presente para mim a partir da convivência com famílias de crianças e adolescentes neurodivergentes. Muitas delas chegam a uma rotina intensa de atendimentos. São diferentes profissionais, horários, orientações, relatórios, demandas da escola e responsabilidades dentro de casa.

O risco é acreditarmos que reunir várias terapias significa, automaticamente, oferecer um cuidado integrado.

Não significa.

Uma criança não deixa sua comunicação na sala da fonoaudiologia para buscá-la na semana seguinte. Ela não separa comportamento, aprendizagem, alimentação, coordenação motora, emoções, autonomia e relações sociais conforme o profissional que está diante dela.

Tudo isso convive na mesma pessoa.

É justamente por isso que precisamos avançar de uma lógica baseada apenas na soma de especialidades para uma cultura de integração do cuidado.

Não se trata de fazer que um profissional ultrapasse os limites de sua área ou interfira na atuação de outro. Pelo contrário. Integrar pressupõe reconhecer competências, mas também criar espaços para que informações relevantes possam circular e objetivos possam conversar entre si.

Há evidências acadêmicas apontando a relevância de abordagens interdisciplinares e centradas na família no cuidado infantil, justamente porque o desenvolvimento não acontece desconectado dos contextos em que a criança vive.

E existe outro integrante dessa equipe que não pode ser tratado como coadjuvante: a família.

Pais e responsáveis conhecem aspectos da criança que nenhuma sessão consegue reproduzir integralmente. Eles sabem como ela reage quando acorda, como enfrenta uma mudança inesperada, quais situações provocam desconforto, como brinca, o que consegue fazer sozinha e onde precisa de ajuda.

Da mesma forma, a escola possui informações valiosas. É nesse ambiente que aparecem desafios de aprendizagem, convivência, comunicação, organização, autonomia e adaptação a uma rotina coletiva.

Quando profissionais, família e escola não conversam, podemos criar mundos paralelos ao redor da mesma criança. E quem acaba tentando conectar esses mundos, quase sempre, é a própria família.

Isso precisa ser discutido também sob a perspectiva do acolhimento. Quem cuida de uma criança que necessita de diferentes acompanhamentos já administra uma rotina que pode envolver escola, consultas, terapias, deslocamentos, autorizações de planos de saúde, relatórios e inúmeras decisões. Não deveríamos acrescentar a essa lista a responsabilidade de funcionar como única ponte entre todos os profissionais.

A integração também não significa transformar o desenvolvimento infantil em uma corrida por resultados. Cada criança possui uma história. Tem seu ritmo, suas potencialidades, dificuldades e contexto familiar. O objetivo não pode ser encaixá-la em um modelo pronto de desenvolvimento, mas compreender quais apoios podem ampliar sua autonomia, participação e qualidade de vida.

Esse princípio está na origem do trabalho que desenvolvemos no Espaço Multidisciplinar Colorir: acolhimento especializado para crianças e adolescentes neurodivergentes, com uma proposta de cuidado técnico, humanizado e voltado ao desenvolvimento integral.

Mas acredito que essa discussão precisa ultrapassar as paredes de qualquer instituição.

Precisamos falar sobre uma cultura de cuidado em que ter vários profissionais não seja o ponto de chegada. O mais importante é saber se existe propósito, planejamento, diálogo e compreensão sobre aquilo de que aquela criança realmente necessita.

Talvez, portanto, a pergunta do título tenha uma resposta relativamente simples. Não podemos cuidar de uma criança por partes porque nenhuma criança existe por partes.

Podemos ter diferentes especialidades, diferentes técnicas e diferentes olhares. Mas todos eles precisam encontrar, no centro, a mesma pessoa: uma criança que precisa ser compreendida em sua integralidade e uma família que também precisa ser ouvida durante esse caminho.

Cuidar de forma integrada não é apagar as diferenças entre as especialidades. É fazer com que elas conversem. E, sobretudo, garantir que, no meio de tantos profissionais, protocolos, terapias e compromissos, a criança nunca deixe de ser o centro do cuidado.





* Diretor do Espaço Multidisciplinar Colorir, instituição voltada ao atendimento de crianças e adolescentes neurodivergentes.



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