Curso de Jornalismo da Unicap completa 65 anos

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O mais antigo curso de Jornalismo, o da Universidade Católica de Pernambuco, do Norte e Nordeste brasileiros, completou 65 anos, formando milhares de profissionais para as mais diversas áreas do conhecimento.

Eu me formei naquele curso e fiz também na Unicap curso de especialização em Comunicação Social e Política (Jornalismo Político). Fui aluna, com muita honra, do idealizador e fundador do curso, professor Luiz Beltrão de Andrade Lima, mais conhecido como Luiz Beltrão.

Minha ligação com a Católica vai de 1965 a 2001, como aluna, depois professora, onde ensinei nos cursos de Jornalismo e de Relações Públicas, chegando até, por oito anos, a ser chefe do Departamento de Comunicação Social

Por problemas familiares, os que me conhecem sabem que quando assumo uma missão dou o melhor de mim nela, não pude comparecer às cerimônias comemorativas dos 65 anos do curso de Jornalismo, mas vi, no Facebook, vários depoimentos e fotografias do encontro histórico.

Tenho mantido contato com colegas que comigo fizeram parte da turma de l971. Assim, em almoços nos reunimos com Salett Tauk, Dorina Riccardi, Cecília Perrell, Célia Novais e Tereza Cavalcanti. De vez em quando também comparecem Terezinha Nunes e Glória Figueiroa.

Também, começamos no ano passado, temos encontros, em almoços, com Aline Grego, Carlos Benevides, Adriana Coutinho e Ana Azevedo. Destes encontros também participaram, Haydée Camelo, Georgina Cavalcanti, Fátima Parahym e Evaldo Costa.

Acho muito importante esses encontros e apresento uma sugestão que as turmas que se formaram no curso de Jornalismo da Unicap se reúnam, de vez em quando, em almoços, jantares, para beber cerveja ou até mesmo para simples conversas, pois recordar os bons ou os turbulentos tempos é muito importante.

Agradeço a Deus os bons tempos, alguns tumultuados, que vivenciei no curso de Jornalismo e peço a Ele que abençoe a todos com quem convivi, alunos, professores e funcionários, recordando que sou da época das máquinas de escrever que, ainda como chefe de departamento, no antigo organograma da instituição, comecei a receber os primeiros computadores.





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