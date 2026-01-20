Curtis, Boris e Ming: papo de poder em mesa de bar

A- A+

Antes de todas as palavras que poderão dar sentido a esta crônica, preciso fazer um juramento público. E jurar para velhos, novos e eventuais leitores não é qualquer coisa. Penso que seja algo de responsabilidade e que carece ser relevado com pompas. Enfim, juro que esta narrativa foi concebida e escrita, antes do ato de violação de soberania contra a Venezuela, promovido por mais uma "genialidade absolutista" de Trump. Como sempre, encorpada pelos "indóceis instintos" e "podres poderes", de quem age como um "imperador intempestivo", forjado no poder midiático desse mundo da realidade digital.

Diante disso, sigo minha disposição de conectar fatos e situações com pitadas ficcionais. Um ofício que se põe diante de um panorama, capaz de refletir sobre um mundo, que parece ser impróprio para pacatos humanistas. Nessa pegada, arrisco-me na construção de uma discreta narrativa.

Tardinha de uma sexta-feira, daquelas que a gente se isola em algum canto, para contemplar o tempo. O cenário é um barzinho concorrido, de onde se possa contemplar o sol. O melhor desfecho está num agradável "happy hour". E a cena rola num dia de verão no Recife. Para melhor compô-la, um registro fora do convencional. Numa mesa, meio que reservada, três amigos, que parecem gringos. Conversam com o entusiasmo de vencedores.

Dois pontos me pedem atenção. O primeiro, é saber o que poderia unir naquele encontro um trio de origens distintas. O segundo, como nutrir toda a curiosidade sobre aquele ensejo cosmopolita, que logo me invadiu. Aliás, posso deu até para pensar que existam interesses invasivos naquele papo, posto que me transparecia ser de seres empoderados. Minha senha para acesso aquela cena é simples: agir como um discreto invasor, que sentado à mesa ao lado precisava ouvir o teor daquela conversa alheia.

Uma vez confessada minha dose de interessada indiscrição, ponho a estratégia em prática. Sento-me ao lado e ponho meus ouvidos em estágio auditivo apurado. Ademais, esforço-me o suficiente, para entender o "português arrastado" daqueles "vizinhos" de mesa. Tenho mais essa por considerar, pois como não é comum se extrair de um papo reservado de gringos diferentes, o que revelam aquelas entonações de um português tão ruim. Vencidas todas barreiras, sobram-me só suspeitas. Será que conspiram algo? Será que põem sob risco nossa soberana? Tratavam de interesses comerciais ameaçadores?

Ponho agora a "mão na massa" e explico melhor. Logo percebi que não eram turistas de passagem, que aqui estavam para lazer, ou mesmo, tratarem de negócios. Como de práxis, a figura simpática do garçom de bar, fiel depositário de "delações premiadas" sobre seus fregueses, encarregou-se de me antecipar a informação.

Disse-me que eram "gringos cientistas que atuavam na Universidade". Assim, o primeiro entendimento de invasão se confirmou para mim, embora comum por estar associado ao exercício do poder acadêmico.

Mas, o papo ali tinha algo diferente. Parecia ser uma outra face de poder, que iria além da academia. E isso me instigava, no sentido de seguir na escuta. Reforcei minha desconfiança, por perceber que o encontro selava a marca de três países. Todos de muito poder. A capacidade de invadir, algo que me gerava suspeitas, ainda pairava no ar, pois falavam com ênfase sobre formas de invadir. Minha intuição de querer nominar aqueles personagens me deu noção de tudo que imaginava ali, seja sobre poder ou invasão.

Claro que o garçom, não perdeu o ritmo de propagar os segredos mais sagrados daqueles clientes. De fato quebrou o silêncio e deu nome aos bois. O primeiro deles era um americano chamado Curtis. O segundo era o russo Boris. E, por fim, o chinês Ming. Todos envolvidos com pesquisas na Universidade. De curioso mesmo, os países de origem: EUA, Rússia e China. Nada mais poderosa que essa trinca. Nada mais me fazia sentir, naquela ocasião, meu instante de "espião dos trópicos". Afinal, flagrei uma conversa suspeita entre eles:

- temos que avançar...tomar conta do mundo.

Assim disse Curtis. Logo apoiado por Boris. Mas, ouvi Ming bem incisivo;

- somos mais por fazer comércio do que conquistar territórios, embora tenhamos a melhor tecnologia para usar a tática de avanço territorial, com uso de armas digitais.

Aparentemente, mais moderado, entendi que Ming tratou seu desejo invasor por outra linha. E arrematou:

- vocês perderam o instinto de se expandir pela força do capital? A guerra segue como comercial, amigos. Minha aposta continua a ser essa, mesmo que poderosos nos recursos digitais.

E agora? Serão espiões? Estão usando o respaldo da Universidade para tratarem contra o país que os acolheu?

Bem, quer saber... acho que não é nada disso. Pensam diferente. Têm culturas muito diferentes. Creio que seja bem isso. Até que estão por terminarem o papo. E eu aqui,, supondo espionagem. Até que estão descontraídos. E posso vê-los, em sorrisos, por concluírem a conversa. Enfim, brindaram o por do sol e tão somente brincaram com a sina do poder de seus respectivos líderes. Conclusão? Entre doses de uísque, vodka e baijiu, chegaram a uma conclusão. Curtis disse que assumiria a América. Boris, logo bradou que a Europa era dele. E, não por menos, Ming disse que aceitaria a Ásia. Assim, numa espécie de "Tratado de Tordesilhas", fizeram o simples: fatiaram o mundo entre eles.

Direto do Recife, sem as ondas curtas do velho rádio, onde se dizia que "Pernambuco falava com o mundo", eu vi e ouvi o escopo de um globo terrestre redesenhado pelo tradicional colonialismo. O mundo tinha acabado de ser repartido em três, num bar e ao fim de uma tarde de sol.

Essa foi a história que assisti de perto. Longe dali, um tal guru Yarvin difundiu uma certa ideia de "feudalismo corporativo", no qual um mundo sem Estado, sem instituições democráticas e gerido por CEOs, virou o roteiro do novo imperialismo. Assumido de modo absolutista.

Por aqui, Curtis curtiu ao seu modo, toda uma história atual que não foi borrada por Boris e nem minguada por Ming. Longe daqui, a sugestão de fatiamento do mundo por interesses corporativos foi posto à mesa dos reais poderosos. Por aqui, em tarde de sol, num bar do Recife, pude ouvir de uma mesa vizinha àquela que ocupava, os mesmos princípios de divisão dos impérios. Testemunho sinais de tempos inglórios.





___

