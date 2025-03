A- A+

OPINIÃO Customer experience é foco das empresas no mês do consumidor

Uma das principais datas para o varejo, o Dia do Consumidor, celebrado anualmente em 15 de março, é marcado por inúmeras ações promocionais realizadas pelas empresas. As ações não se limitam a um único dia, mas sim uma semana inteira ou até mesmo o mês todo para mapear os principais leads e fidelizá-los.

Conhecido como a “Black Friday do primeiro semestre”, aos poucos tem conquistado o e-commerce. Considerada a primeira grande data do ano para o comércio digital, segundo um relatório da All iN, plataforma brasileira de marketing digital para relacionamento, somente em 2021, os e-commerces faturaram R$ 6,3 bilhões na primeira quinzena de março – um crescimento de 85% em relação ao ano anterior. O estudo também aponta que 42% dos consumidores possuem intenção de aproveitar as promoções da data neste ano.

Estas datas sazonais são muito aguardadas pelos clientes e, por isso, promover uma experiência marcante e satisfatória, é indispensável para o sucesso da marca. A chance de as empresas receberem clientes realmente interessados no produto ou serviço são maiores nestes períodos e, consequentemente, aumentam-se as oportunidades de fidelização, desde que seja entregue a melhor experiência possível.

Mas, afinal, como promover uma experiência de compra memorável? Algumas estratégias são essenciais para melhorar a satisfação do cliente e possibilitar que a marca saia na frente da concorrência. Há apenas uma premissa que não podemos desprezar: preço e produto não são mais fatores decisivos na jornada de compra, mas sim uma experiência positiva. É o que aponta um levantamento realizado pelo Reclame AQUI, site brasileiro de reclamações contra empresas, em que 51,2% dos clientes dizem preferir pagar mais caro por um produto desde que haja uma jornada de compra satisfatória com a empresa.

Problemas de estoque, atendimento, sites com servidores fora do ar ou até mesmo fraudulentos, são algumas das principais queixas dos clientes. O pós-venda é outro fator muitas vezes esquecido nestas datas pelas empresas que acreditam que a venda se encerra após o cliente finalizar o negócio.

Investir no pós-venda é peça-chave para aumentar as chances de fidelização. É fundamental mostrar para o cliente que ele não está desamparado. Quando a empresa oferece um atendimento rápido, eficiente e personalizado que auxilie sanar possíveis dúvidas ou problemas com o produto e o serviço a qualquer momento, o cliente percebe que pode contar com ela e abre a possibilidade de haver recompra ou até indicação para amigos e familiares, fatores que impactam diretamente no lifetime value.

As pesquisas de satisfação, como NPS, CSAT e CES são determinantes para compreender o grau de contentamento do cliente com a empresa na jornada de compra, a partir de perguntas simples, curtas e objetivas. Escutá-lo diariamente periodicamente de forma estratégica faz com que o cliente seja um promotor da marca.

* Cofundador e CEO da startup Track.co.



