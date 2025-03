Da caneta à inteligência artificial: a (r)evolução da transcrição médica

A- A+

A saúde é um dos setores mais desafiadores para inovação, especialmente quando se trata de eficiência operacional e qualidade do atendimento. A evolução tecnológica tem sido essencial nesse processo, e a transcrição médica é um exemplo claro de como a tecnologia impacta diretamente a rotina dos profissionais.

O avanço da Inteligência Artificial (IA) trouxe um novo paradigma para a documentação médica, reduzindo custos, melhorando a experiência dos médicos e elevando a qualidade do atendimento aos pacientes. Mais do que um simples registro de informações, a transcrição evoluiu para uma ferramenta ativa na assistência, tornando-se um pilar fundamental na modernização da saúde.

Antes dos escribas, os médicos tomavam notas por conta própria, registrando informações de forma concisa. Com a chegada dos prontuários eletrônicos (EHR), o tempo dedicado à documentação aumentou significativamente, exigindo mais atenção dos profissionais de saúde. Para aliviar essa carga, surgiram os escribas médicos – primeiros humanos, auxiliando na inserção de dados, e agora assistentes de IA, que automatizam a transcrição e permitem que os médicos foquem no atendimento ao paciente.

Esses avanços trouxeram mais agilidade, mas também elevaram os custos com escribas humanos, impulsionando o desenvolvimento das primeiras tecnologias de speech-to-text (STT). No início, esses sistemas tinham baixa acurácia e ajudavam na documentação médica de forma limitada. Com o tempo, ganharam precisão e passaram a reconhecer melhor os termos clínicos, mas seu alto custo e a necessidade de revisão manual impediram sua adoção em escala global. O verdadeiro salto veio com os “ambient scribes”, que combinam STT e modelos de linguagem avançados (LLMs), reduzindo o custo da transcrição com qualidade médica e criando um novo mercado global.

A chegada de uma nova era

Apesar da importância da transcrição mecanizada, sua precisão inicial era limitada, exigindo revisão pelos profissionais. O grande salto veio com ferramentas que vão além do registro, analisando o contexto da conversa. Agora, essas soluções entendem o jargão médico e ajustam os termos conforme o quadro clínico, garantindo transcrições mais precisas e contextualizadas.

Os avanços não se limitam à questão da literalidade. Com o avanço das LLMs e IA, tornou-se possível categorizar as informações transcritas em múltiplas camadas, criando bancos de dados muito mais detalhados e bem estruturados. Como resultado, a tecnologia traz agilidade para o processo de documentação e também transforma o registro em uma fonte rica para análises. Esta nova abordagem automatizada gera informações mais robustas, que podem ser cruzadas para fornecer insights valiosos durante o atendimento.

Apoio na decisão clínica

A nova era da transcrição médica redefine a relação dos médicos com os registros clínicos. Ao cruzar dados estruturados, essas ferramentas identificam padrões, sugerem intervenções e automatizam auditorias, comparando condutas a padrões estabelecidos. O que antes era um suporte passivo agora se torna ativo, auxiliando na tomada de decisão e elevando a segurança e a qualidade do atendimento.

Entretanto, apesar do potencial, há desafios a superar. O custo elevado dessas tecnologias ainda hoje é uma barreira significativa, especialmente para clínicas menores e redes públicas de saúde. Embora já existam alternativas à vista para tornar as soluções mais acessíveis, a implementação ainda acaba restrita.

Outro ponto crítico é a regulamentação. Tecnologias que interferem diretamente nas práticas médicas exigem revisão das normas existentes. Embora a utilização administrativa das ferramentas de IA já seja autorizada, a atuação ativa em diagnósticos e recomendações clínicas requer um novo marco regulatório, garantindo segurança e transparência no processo de uso dessas tecnologias.

A transcrição médica está diante de um futuro promissor, deixando de ser uma ferramenta meramente operacional para se tornar uma aliada estratégica no atendimento médico. No futuro próximo, o médico poderá contar com um verdadeiro copiloto digital, capaz de antecipar necessidades, sugerir condutas e até mesmo otimizar fluxos de trabalho, reduzindo a burocracia e permitindo que o foco de seu trabalho esteja, de fato, naquilo que mais importa: o cuidado com o paciente.





* CEO da Sofya no Brasil.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também