Da COP30 à COP31: o desafio de transformar compromissos em resiliência

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A COP30, realizada em Belém, deixou uma reflexão que precisa acompanhar a agenda até a COP31, de 9 a 20 de novembro de 2026, na Turquia: como transformar compromissos climáticos em mudanças concretas e duradouras?

A experiência de Belém mostra que o legado de uma conferência do clima vai além das negociações. Ele está também na capacidade de deixar infraestrutura, conhecimento e soluções que continuem beneficiando a população depois que os holofotes se apagam.

Esse olhar é especialmente importante porque a mudança climática é uma realidade. Ela já afeta cidades, empresas e comunidades. As enchentes no Rio Grande do Sul mostraram como um único evento pode comprometer moradia, energia, saúde, mobilidade e logística, gerando impactos que se espalham por toda a economia.

Por isso, se a mitigação continua indispensável para reduzir as emissões, a adaptação precisa avançar na mesma velocidade. Não podemos simplesmente reconstruir cidades da mesma forma depois de uma tragédia, ignorando que as condições climáticas mudaram. Precisamos incorporar resiliência ao planejamento urbano, à infraestrutura e aos investimentos.

É nesse ponto que soluções baseadas na natureza ganham relevância. Belém mostra que é possível combinar infraestrutura, recuperação ambiental e qualidade de vida. No Parque da Cidade, por exemplo, foram utilizados wetlands, sistemas que empregam plantas e processos naturais para ajudar na limpeza da água e do esgoto, com 10 espécies nativas da Amazônia. São soluções que mostram como a agenda climática pode se traduzir em projetos concretos, com impacto direto nas cidades e na vida das pessoas.

O mesmo vale para o Porto Futuro, onde a recuperação de estruturas históricas foi integrada a novos usos ligados à cultura, à bioeconomia e ao conhecimento. São exemplos de como projetos associados a grandes eventos podem deixar um legado permanente quando pensados para além da própria conferência.

A COP31 deve levar esse aprendizado adiante: o desafio não é apenas estabelecer novas metas, mas criar as condições para que elas sejam implementadas. Isso exige planejamento, financiamento, tecnologia e integração entre governos, empresas, especialistas e comunidades.

O Brasil também chega a essa discussão com uma oportunidade particular. Temos recursos naturais, biodiversidade e potencial para avançar na transição energética e na cadeia de minerais críticos. Podemos ir além da exportação de commodities, atraindo investimentos e desenvolvendo capacidade de processamento e geração de valor no país.

Da Amazônia às cidades, o aprendizado de Belém é que não existe uma única solução para a crise climática. Precisamos olhar os sistemas de forma integrada e transformar conhecimento em projetos capazes de gerar impacto real.

Se a COP30 mostrou a importância de deixar legados, a COP31 pode ser uma oportunidade para avançar um passo: transformar esses legados em escala. O sucesso da agenda climática dependerá cada vez menos de quantos compromissos conseguimos anunciar e cada vez mais de nossa capacidade de colocá-los em prática.





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