Daniel Vorcaro entre Berlusconi e Castor de Andrade

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Festas na Sicília com shows de Coldplay e Andrea Bocelli. Viagens a Londres para degustações de charutos e uísque Macallan. Noivado celebrado em palácios históricos de Roma.

Para alguém tão dedicado à ostentação de poder, o futebol não poderia ficar fora do cardápio de Daniel Vorcaro. E não ficou.

No início de 2024, Vorcaro adquiriu cerca de 20% da SAF do Atlético Mineiro, seu time do coração. A operação custou R$ 300 milhões e lhe garantiu uma cadeira no Conselho de Administração, principal órgão de gestão alvinegro.

O investimento de Vorcaro seria um presente para o filho, também apaixonado pelo Atlético. A pureza da história quase comove. Mas seu interesse ia muito além disso.

Ter um clube não é apenas um hobby caro. Quem compra um clube, compra acesso, influência e legitimidade.

Sempre que há interesses muito além do futebol, os donos de clubes podem ser divididos em três categorias.

Primeiro, os Estados que usam clubes como instrumento de soft power. É o caso do Grupo City, dono do Manchester City e do Bahia, controlado pela família que governa Abu Dhabi. E da Qatar Sports Investments, dona do PSG e ligada ao Qatar.

Segundo, os fundos de investimento que usam o futebol para projetar suas marcas e atrair novos investidores. A CVC Capital Partners, uma das maiores gestoras de private equity do mundo, é uma das sócias da La Liga. Já a Elliott Management, conhecida por seus investimentos em grandes companhias, adquiriu o Milan anos atrás e recentemente o vendeu à RedBird, outra gestora de private equity.

Por fim, os empresários que transformam o sucesso esportivo em capital político. Foi o caso de Silvio Berlusconi e Roman Abramovich, donos do Milan e do Chelsea que se converteram em figuras de grande prestígio e influência. E também de Sebastián Piñera, acionista e membro do Conselho de Administração do Colo-Colo, eleito presidente do Chile.

É nesse sentido que o futebol, para Vorcaro, seria mais uma peça da engenharia social que o tornou essa figura quase mítica, cortejada por políticos, juízes e altos funcionários públicos. Mas uma peça decisiva, afinal: se Vorcaro já tinha acesso às altas esferas de Brasília, ainda lhe faltava um meio de construir uma imagem pública e alcançar milhões de pessoas.

Era justamente isso que o futebol podia lhe oferecer. Ainda mais em se tratando do Atlético Mineiro, clube de massa, de raízes populares e acostumado a disputar títulos.

Mais uma vez, o futebol seria usado para lavar a imagem de figuras de origem e práticas para lá de duvidosas. Castor de Andrade, bicheiro e patrono do Bangu, é o exemplo clássico. Apesar dos crimes a ele associados, sua figura desperta uma mistura de repulsa e fascínio.

Felizmente, o esquema de Vorcaro ruiu muito antes do que ele gostaria. Os elogios de “Dani”, “Vorcarinho” e “Lindão”, embora comuns em suas conversas de WhatsApp, nunca chegaram a cair na graça do povo. O futebol agradece.



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