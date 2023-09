Darcy e o antipobrismo

A- A+

Em 1983, fui entrevistar o então vice-governador do Rio de Janeiro Darcy Ribeiro. Ele ocupava um amplo gabinete num prédio da rua Senador Dantas, no Centro. Encontrei Darcy todo focado no seu projeto dos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) – o 1º começava a ser construído no Catete para atender 1.000 alunos em período integral.

Fundador da Universidade de Brasília, ex-ministro da Educação, ex-senador, pensava a política como instrumento de libertação, queria erradicar a pobreza pelo conhecimento e pela capacitação.

O Brasil deste século 21 esqueceu tudo o que aprendeu com Darcy Ribeiro e virou refém daquilo que o professor Roberto Mangabeira Unger define como pobrismo. Um poder retroalimentado pela pobreza e dela dependente para seguir de pé. O pobrismo em vez de libertador é opressor. E a confusão é grande, porque pobristas dividem o mundo entre pobres bons e ricos maus, indígenas bons e brancos maus, homens tóxicos e mulheres vulneráveis e por aí vai.

A pobreza se sacraliza e a virtude passa a ser o não ter. Não se resume ao dinheiro ou consumo, mas especialmente à educação ou ao talento individual. O não ter se transformou em atributo positivo, enquanto o ter virou negativo.

Mangabeira Unger fala que o pobrismo é antagônico ao financismo, o qual privilegia a concentração de renda. Mas vejo por uma ótica um pouco diferente, porque os 2 são criadores de pobreza, seja do ponto de vista material ou intelectual. Nenhum deles foca na promoção, mas na degradação humana.

O pobrismo brasileiro criou uma situação no mínimo curiosa. Toda necessidade acaba sendo vista como um direito. Outro dia, o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir autoridades estaduais e municipais de remover moradores de rua. Pessoas em situação de rua têm problemas de saúde, subnutrição, higiene precária e muitos se transformam em vetores de doenças contagiosas como, por exemplo, tuberculose ou lepra. São um problema de saúde pública, precisam de ajuda. Deixá-los ali é o mesmo que abandoná-los à própria sorte. Pobreza retroalimentando pobreza.

Mas de repente o direito individual de um morador de rua passou a valer mais que o direito coletivo dos cidadãos pagadores de impostos que deveriam ter assegurado o seu direito de andar nas ruas sem o risco de ficar doentes. O verdadeiro direito virou privilégio.

Nunca esteve tão na moda a famosa frase do filósofo anarquista francês Pierre-Joseph Proudhon: “Toda propriedade é roubo”. Ainda vamos ver sentenças judiciais com altas inspirações proudhonianas.

Outra face do pobrismo que tomou conta do Brasil é a mentalidade antimérito. Professor elogiar desempenho de aluno não pega bem, porque os outros podem se sentir desconfortáveis.

Profissionais desistem de promoções porque não querem trabalhar mais e, claro, ganhar mais. A cobrança profissional passou a ser uma forma de opressão, quando deveria ser vista como um caminho de evolução. Afinal, evoluir é da essência do ser humano e ninguém vai em frente sem encarar desafios.

Favelas e bairros onde seus moradores não têm serviços regulares de água, esgoto ou eletricidade são chamados de bairros populares, como se nos outros bairros não houvesse população. A pobreza se transforma em ponto turístico e os que ganham com isso a desejam cada vez mais popular.

Há décadas, assistimos políticos defensores dos pobres fazerem leis, programas assistenciais, bolsas de todo tipo, mas os pobres continuam se multiplicando, a educação permanece péssima, porque o pobrismo deliberadamente nivela a sociedade por baixo. Boa parte das leis trabalhistas é contra os pobres, porque impedem que eles ganhem mais. Se tenho 2 empregados na mesma função, ambos devem ter salários iguais, mesmo que o trabalhador A seja mais competente que o B.

Mulheres ganham menos que homens, porque dependem de creches públicas que funcionam em horários incompatíveis com os de um trabalhador que entra às 8h e sai às 18h. Se estas mulheres tivessem acesso a treinamento e boas creches para seus filhos, poderiam competir em pé de igualdade com os homens, como já ocorre no andar de cima das grandes empresas onde mulheres como Silvia Bastos Marques (ex-BNDES e CSN), Mary Barra (GM) ou Maggie Timoney (Heineken) competem por cargos e ganham.

Das igrejas aos partidos políticos, é grande a rede dos que precisam da pobreza para justificar sua existência, os recursos que recebem e a audiência na mídia e redes sociais. São um entrave às soluções para a pobreza.

Num país onde produzimos cada vez mais alimentos, as pessoas passam fome por falta de emprego e renda para comprar comida. Estão condenadas a receber do poder público comida, auxílio em dinheiro e servir de pilar para uma democracia onde a maioria tem baixa escolaridade e pouca capacidade cognitiva. A qualidade do voto reflete esta realidade.

Darcy Ribeiro, que em 26 de outubro completaria 101 anos, foi um dos raros políticos contemporâneos a entender a pobreza como passivo, jamais como ativo. Com aquele seu jeito de falar rápido, quase comendo as palavras, dizia que só a escola salva. Repetia: “Até os 14 anos, ainda dá pra dar jeito nos meninos. Depois, é difícil”.

Darcy era o antipobrismo puro numa época em que este termo nem existia. Apostava no conhecimento como alicerce do livre pensar. Sabia que um futuro com pobrismo condenaria o rasil ao fracasso.

* Jornalista.



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

Brasil, Índia e o cenário internacional