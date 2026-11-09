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MONTANHAS DA JAQUEIRA – O naturalista inglês Charles Darwin, uma das grandes almas da humanidade adâmica, veio ao Brazil em 1832 para pesquisar a fauna e a flora como parte de sua teoria sobre a seleção natural e a evolução das espécies. Eram os tempos tenebrosos da escravidão. A Nação vivia em plena democracia no Império. Democracia, virgula, para a nobreza, o Clero, os piedosos prelados e os donos de escravos. Para os escravos, havia a tortura no tronco.

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Naquela época ainda não havia sido revelados os escândalos bilionários do banco Master, do Petrolão e do Mensalão. Também não havia sido realizadas as eleições presidenciais do primeiro e segundo turnos. E, por incrível que pareça, o guru da seita vermelha e Bolsonaro não eram nascidos.

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Corrupção?! Darwin falou o seguinte: “Não importa o tamanho das acusações que possam existir contra um homem de posses, é seguro que em pouco tempo ele estará livre. Todos aqui podem ser subornados”. Darwin tinha telescópios no coração, via o presente, o passado e o futuro.

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Desde então este reino de Pindorama evoluiu bastante. Os bois aprenderam a voar e os lobisomens viraram gente. Foram construídas pontes, viadutos. arranha-céus. Progredir, progredimos um tiquinho, porque o progresso também é uma fatalidade, dizia Mário de Andrade. Mas, na Colônia, Império e República o Brazil continuou entubado e atolado, até o talo, na corrupção. Tá no sangue verde-amarelo. Ainda hoje a herança nefasta da escravidão intoxica as veias e artérias dos brasileiros.

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Borboletas azuis, vagalumes, olho d’água, a casa do arquiteto João de Barro, o hexágono das abelhinhas, a natureza é pródiga em milagres. Darwin ficou extasiado diante da exuberância da fauna e da flora tropicais. Tudo são milagres da vida no céu e na terra. Ao mesmo tempo revelou indignação em meio às torpezas da sociedade escravagista.

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Ele presenciou cenas horripilantes: um dono de escravos ameaçou vender a mãe e o filho em separado, numa represália a alguma atitude da mãe. “Infame!”, declarou. A escravidão deixou marcas indeléveis no sangue verde-amarelo dos brasileiros. O Rio de Janeiro, cidade pecaminosa, era a Capital do Império.

Na saída ele deixou o seguinte depoimento: “Agradeço a Deus por nunca mais visitar um País escravista”. Escravidão rima com corrupção. São da mesma família.

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Tudo já foi dito sobre escravidão, mas sempre vale a pena voltar a este tema para nunca ser esquecido, assim como os judeus lembram sempre o Holocausto. Somente na travessia dos portos do Nunca Mais na África para os portos do Brazil a bordo dos navios negreiros, foram mortos mais de 1 milhão de povos escravizados, de fome, doenças e torturas. Quase três séculos de servidão, representam tanto ou quanto o holocausto dos judeus.

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O poeta Castro Alves, gigante da Poelândia auriverde, vaticinou: “Sinto não ter um raio em cada verso/ para escrever na fronte do perverso/: “Maldição sobre vós!”

O abençoado poeta Castro Alves mora no meu coração.

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