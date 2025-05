Defensoria Pública: 27 anos promovendo justiça, cidadania e igualdade social

A- A+

Neste mês em que celebramos o Dia Nacional da Defensoria Pública, e nos preparamos para os 27 anos da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em 9 de junho, reafirmamos o compromisso que move diariamente nossa atuação: garantir o acesso à justiça, promover a cidadania e assegurar os direitos de quem mais precisa.

A Defensoria Pública é pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. Nossa missão vai além da representação judicial: somos instrumento de transformação social, de combate às desigualdades e de escuta ativa daqueles que, historicamente, estiveram à margem dos serviços públicos essenciais. É por isso que defendemos, de forma intransigente, os direitos individuais e coletivos da população mais vulnerável, tornando efetivos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Neste ano, a Defensoria de Pernambuco, em parceria com a Associação dos Defensores Públicos, preparou uma programação especial que contempla toda a capital, a Região Metropolitana e o interior do Estado. Serão realizadas ações de cidadania, mutirões de atendimento, visitas técnicas, celebração de casamentos comunitários, além de sessões solenes no Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal do Recife.

Cada uma dessas atividades reafirma o nosso papel social e jurídico. Estar presente onde o povo está, com empatia, respeito e compromisso, é o que nos move. Somos uma instituição jurídica com viés social, que chega à vida das pessoas, acolhe suas dores, orienta seus caminhos e atua na defesa dos seus direitos com firmeza, coragem e sensibilidade.

Chegar aos 27 anos é também reconhecer os desafios superados e os avanços conquistados. Com uma equipe comprometida e cada vez mais preparada, seguimos na missão de sermos ponte de direitos, conectando quem mais precisa aos mecanismos de proteção que a Constituição garante.

Celebrar o mês da Defensoria é, acima de tudo, celebrar a democracia, a justiça social e a dignidade humana. Que esse marco nos inspire a continuar promovendo mudanças reais na vida das pessoas, com o mesmo entusiasmo e responsabilidade que nos trouxeram até aqui.

