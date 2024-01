Deixem os empreendedores em paz

A- A+

Empresas têm sido crescentemente oneradas, quase levadas à exaustão, não só por obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e ambientais, dentre outras, mas, também, por excesso de regulação, insegurança jurídica, instabilidade política e inacreditável burocracia estatal, a obrigá-las a despender esforços que vão muito além do necessário à excelência de seus negócios.

Como se não bastasse tudo isso, em meio a discursos virtuosos, que inebriam pessoas de boa-fé e cancelam o contraditório, novos “deveres” vêm sendo imputados às empresas, sob a justificativa de que também seria obrigatoriamente da iniciativa privada a responsabilidade direta por questões sociais e de interesse público.

Exemplo disso é a imposição de cotas sociais, e outras obrigações, às empresas ao redor do mundo, não somente por atos governamentais, como, também, pela via da pauta ESG.

No Brasil, a mais recente ideia nesse sentido é o PL 2245/2023, de autoria da Deputada Federal paulista, filiada ao PSOL, Erika Hilton, pelo qual se pretende impor às “empresas, com mais de cem funcionários, que gozam de incentivos fiscais, que participem de licitação ou que mantenham contrato ou convênio com o Poder Público Federal e com os entes federativos aderentes à PNTC PopRua” (Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para População em Situação de Rua - PNTC PopRua), o “dever” de reservar três por cento de suas vagas de emprego para “pessoas em situação de rua”.

É claro que a situação das pessoas que vivem nas ruas é de calamidade e, por isso, precisa ser resolvida.

É evidente que incentivar a iniciativa privada a adotar ações voluntárias para o auxílio e a inclusão social dos mais necessitados, dentre outras pautas de interesses geral, é sempre positivo.

Contudo, a propósito de enfrentar esse e outros problemas sociais, não pode o Estado estabelecer responsabilidades diretas e obrigatórias às empresas, pois elas (as empresas) não são criadas para cumprir finalidades governamentais e têm, assegurados pela Constituição, a liberdade de iniciativa e o direito à propriedade.

Empresas existem para gerar lucros e, nesse objetivo, cumprem a sua função social, na medida dos empregos, contratos e tributos relacionados às suas atividades.

Por esses motivos, empresas não podem ser obrigadas a aderir a programas de inclusão social, e de outros temas de interesse público, estabelecidos por governos ou por quem quer que seja, nem a seguir pautas ideológicas ou modelos coletivistas, muito menos a suportar custos (financeiros e de trabalho organizacional) estranhos aos seus propósitos.

Por outro lado, em um mundo pautado por narrativas, onde se relativiza a realidade e se despreza a natureza das coisas, é importante lembrar que a capacidade das empresas tem limites e que os recursos da arrecadação tributária do Estado, que alimentam a máquina pública, “não caem dos céus”.

O chamado “dinheiro público” não existe, pois toda riqueza tem origem privada.

Portanto, sufocar as empresas, com obrigações que não lhes são próprias, significa diminuir a sua capacidade produtiva e contributiva e tornar mais difícil que recursos sejam gerados para prover benefícios sociais e outras demandas de interesse público.

Sendo assim, por elogiáveis que possam ser as intenções ao redor do PL 2245/2023, a imposição legal dessas cotas precisa ser rejeitada, pois, além de incompatível com o ordem jurídica e com a vocação natural das empresas, é uma ideia que traz muito mais problemas do que aqueles que poderia evitar, dentre outros motivos, por criar obstáculos ao maior programa de inclusão social já inventado no mundo: a liberdade econômica.

*Sócio do GCTMA Advogados, Procurador/PE e Conselheiro de Administração/IBGC

