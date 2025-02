A- A+

Na minha terra, há uma época do ano em que se vive uma distopia às avessas; um enredo nonsense que nem Alice e o Chapeleiro Maluco sonhariam estrelar; um realismo mágico que, de tão delirante, nem García Márquez chegaria a imaginar.

Aqui, nesse período, o povo se espalha todo para se juntar; vai à rua para se apertar; se arruma inteiro para se desarrumar.

Gigantes ocupam as vias; um galo colossal paira sobre o rio; sombrinhas colorê brotam do chão fervente.

Trombones, trompetes, taróis e tambores trombam em becos e vielas, e o canto das ladeiras se ouve nos quatro cantos da minha terra.



Sob o sol de rachar, tem de tudo: vassourinhas, ceroula, pitombeira, flores, madeira, cupim, elefante, ursa, cobra, aranha, lobisomem, jacaré, um bicho maluco beleza e até algumas virgens — mas tudo isso sob batutas: entre elas, a de um fidalgo que impera à noite e a de uma jovem faceira que reina de dia. E quer saber? Eu acho é pouco!

Caboclinho lança flecha, caboclo empunha lança, papangu “pinta mizéra” e o rei balança a pança.

Por estas bandas, durante essa temporada, a ordem é o furdunço. E mesmo quando esse devaneio acaba, ele acaba mais ou menos, pois bacalhau vira o acessório e batata o principal.

Enfim, na terra dos altos coqueiros, no mês mais curto do ano, os bravos guerreiros se rendem ao delírio multicor: o Carnaval de Pernambuco — em que se sente, se dança e se é.









* Advogado criminalista.

___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

