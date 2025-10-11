A- A+

O Brasil vive um momento histórico de reafirmação democrática. As manifestações pacíficas que tomaram as ruas recentemente representam a maturidade do país, em que o povo e as instituições se recusam a permitir retrocessos. Um Brasil que repudia ataques contra a democracia e a soberania. Um país que afirma que crimes precisam ser investigados e punidos. Sem blindagens, sem anistia.

O protagonismo das instituições tem sido decisivo. O Senado, ao barrar a PEC da Blindagem, demonstrou responsabilidade e sensibilidade ao clamor popular, posicionando-se como guardião da democracia e da legalidade. A Suprema Corte, por sua vez, ao condenar os envolvidos na tentativa de golpe, estabeleceu um marco na história política brasileira.

O Judiciário brasileiro passou por uma prova de fogo, resistindo a pressões internas e externas. Essa postura firme e independente foi reconhecida internacionalmente e destacada pelo presidente Lula na abertura do debate de líderes da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), “mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de duas décadas de governos ditatoriais”.

O Congresso Nacional agora tem a missão de seguir esse caminho, rejeitando propostas como a Anistia para crimes de golpe, que afrontam o princípio republicano e ameaçam o equilíbrio entre os poderes. A democracia exige mais do que ideais: requer procedimentos, instituições e respeito às regras do jogo — e nenhuma delas é mais sagrada que o voto —.

Apesar de todo tempo e esforço despendidos em defesa da nossa democracia e da nossa soberania, é importante reforçar que continuamos avançando econômica e socialmente, com ações e projetos que atendem às reais necessidades da população. Nunca é demais lembrar que, mais uma vez, o governo do presidente Lula tirou o país do Mapa da Fome. Reduzimos a desigualdade social. Hoje temos os menores índices de pobreza e de extrema pobreza da história. Criamos oportunidades. Temos 5,6 milhões de jovens recebendo o Pé-de-Meia. Nas casas, há energia de graça para 60 milhões de pessoas.

No campo legislativo, atuamos para melhorar a vida das pessoas. Trabalhamos para aprovar neste semestre o Imposto de Renda zerado para quem ganha até R$ 5 mil; o fim da jornada 6x1 sem redução de salários; e a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, que definirá os rumos da próxima década escolar.

Os que tentaram levar o Brasil mais uma vez a um retrocesso não venceram. A democracia venceu. A vontade que temos de fazer um Brasil cada vez menos desigual e mais justo, está vencendo.

O Brasil mostra que é possível resistir, crescer e inspirar. Aqui, estamos mostrando que a democracia não é apenas um ideal: é prática e compromisso.





