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Quem aguarda um alvará judicial conta com a disponibilidade do dinheiro quando o juiz autorizar o levantamento. O Banco de Brasília administra valores vinculados a processos em vários tribunais, e esses depósitos estão fora da garantia ordinária do Fundo Garantidor de Créditos. Se o BRB for submetido a um regime especial, em que condições esses valores poderão ser restituídos e qual será a responsabilidade do Distrito Federal, acionista controlador do banco? Em 26 de agosto de 2026, na Reclamação 96.420, o ministro Luiz Fux concedeu liminar para manter por mais 90 dias o contrato do BRB com o Tribunal de Justiça da Bahia. O ministro considerou que a interrupção dos novos depósitos poderia comprometer a liquidez do banco. A cautela é compreensível. A continuidade do fluxo dá fôlego ao caixa para honrar obrigações imediatas. A capacidade de absorver perdas depende do capital do banco e do valor recuperável de seus ativos.

O BRB relaciona em seu serviço de depósitos judiciais os tribunais da Bahia, do Distrito Federal e Territórios, de Alagoas, da Paraíba e do Maranhão. A relação informa onde o serviço é prestado, sem discriminar os saldos. Desde maio de 2026, o TJDFT passou a encaminhar à Caixa os depósitos de novas contas judiciais. As contas já vinculadas ao BRB e os depósitos relativos a precatórios do governo distrital seguiram no banco de origem. O BRB responde pela restituição dos valores que continuam sob sua custódia. Em eventual liquidação extrajudicial, caberá ao liquidante nomeado pelo Banco Central verificar as obrigações relativas a esses depósitos e apurar os créditos, conforme o regime aplicável. A responsabilidade do Distrito Federal pode decorrer de sua condição de controlador. Se houver administração especial temporária, intervenção ou liquidação extrajudicial, a lei prevê responsabilidade solidária do controlador, independentemente de dolo ou culpa, até o limite do passivo a descoberto. Trata-se da parcela das obrigações que os ativos do banco não conseguem cobrir, apurada em balanço com data-base na decretação do regime.

A regra está no art. 15 do Decreto-Lei nº 2.321/1987, combinado com o art. 1º da Lei nº 9.447/1997. Em 10 de novembro, o BRB informou que ajuizou ação de responsabilidade civil contra sete ex-administradores pelos prejuízos que atribui à compra de carteiras de crédito do Master e de empresas ligadas a ele. A assembleia geral autorizou a ação em 24 de agosto, nos termos dos arts. 158 e 159 da Lei nº 6.404/1976, que tratam da responsabilidade do administrador e da ação de reparação proposta pela companhia. Na esfera criminal, a Polícia Federal apontou prejuízo de cerca de R$ 2,7 bilhões em relatório parcial. A defesa de Daniel Vorcaro afirma que as carteiras da Tirreno foram substituídas por outros ativos e contesta a existência de prejuízo nessas operações. Está em discussão no Supremo uma proposta de financiamento de até R$ 6,6 bilhões pelo Fundo Garantidor de Créditos. Segundo reportagem do UOL de 19 de novembro, o Banco Central e o FGC apresentaram objeções às condições da operação. Para avaliar a proposta, é preciso saber quem tomaria o empréstimo, quais garantias seriam oferecidas e com que recursos a dívida seria paga. Ao Banco Central cabe avaliar a situação financeira do BRB e decidir sobre a adoção de um regime especial, se presentes os requisitos legais.

O Distrito Federal, como controlador, precisa justificar eventual emprego de recursos públicos. A venda de ativos pode fazer caixa, embora a urgência possa reduzir o preço obtido. A redução da carteira pode aliviar o balanço e limitar novos empréstimos. A entrada de um investidor pode trazer capital e, conforme a operação, alterar o controle do banco. A ação contra os ex-administradores poderá resultar em ressarcimento, se houver condenação e patrimônio para satisfazê-la. O governo terá de decidir antes. Se optar por oferecer garantias, deve indicar quais receitas ficarão comprometidas e por quanto tempo. Se o Distrito Federal tiver de honrar garantias ou responder pelo passivo a descoberto do BRB, de onde virá o dinheiro e que despesas poderão ter de ser adiadas ou reduzidas?



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*Advocacia Piauhylino Monteiro

**Advogado do Pessoa de Mello e Alencar Advogados

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