Derrubando muros e construindo pontes

E eis que se passaram dois anos desde o dia em que tomei posse como presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Era o final de tarde de uma sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Com o coração cheio de esperança, prometi a mim mesmo a implementação de uma nova forma de gerir o Judiciário estadual.

Agora, ao transmitir o cargo ao novo presidente, o desembargador Francisco Bandeira de Mello, posso dizer sem medo de errar: não apenas realizei um sonho, como também cumpri minha missão.

Saio com o espírito leve e a consciência tranquila. Fazendo referência ao Texto Bíblico, digo sem medo que combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Foram muitos dias de trabalho árduo, repletos de desafios. Meu senso de urgência, por vezes incompreendido, decorria de um desejo perene de agilizar a Justiça pernambucana para o bem da população de nosso Estado.

Nos momentos mais difíceis, o que me tranquilizou foi saber que, ao meu lado, estavam dedicados e leais magistrados e magistradas, servidoras e servidores. Todos unidos pelo propósito de buscar eficiência, humanização e inovação, os pilares que deram marca à nossa gestão.

Aproximar ainda mais o Poder Judiciário das pessoas e instituições foi o sentimento que norteou cada passo da nossa jornada. O TJPE encurtou o caminho do diálogo em todo o Estado, do litoral ao Sertão. Estabelecemos e reforçamos as pontes com Governo do Estado, Assembleia Legislativa e sistema de Justiça, formado por Ministério Público, Defensoria Pública e advocacia pública e privada. Prefeituras, Forças Armadas, empresas públicas e privadas, setor produtivo, entidades de classe, representação de trabalhadores, representações diplomáticas, clubes de futebol, instituições religiosas, entidades da sociedade civil de modo geral. Todos estiveram no nosso radar. A interação foi recorrente. Nosso compromisso sempre foi claro: o povo do Estado seria a prioridade das prioridades.

Por isso, o TJPE esteve presente em todos os grandes eventos, levando cidadania através dos Juizados Especiais. Estivemos no Carnaval, nas férias de verão, nas festas juninas, nos estádios de futebol. O Juizado do Inverno foi ampliado e chegou ao Festival Pernambuco Meu País. Também estendemos nossa presença com o Juizado do Idoso e o Juizado dos Animais e Meio Ambiente – o Juizado Pet –, reforçando nossa atuação onde a sociedade mais precisa. Onde tem gente, tem TJPE.

Atuamos permanentemente com austeridade financeira e buscando reduzir gastos correntes. Só com despesas com aluguel de prédios, por exemplo, economizamos, por ano, cerca de R$ 3 milhões. Com energia elétrica, R$ 3,2 milhões foram poupados. Cortando despesas onde era possível, tivemos fôlego para investir na atividade-fim.

Com o propósito de garantir mais eficiência, criamos a Central Judiciária de Processamento Remoto do 1º Grau (Cenjud) – um nome técnico para uma ideia simples: melhorar a vida das pessoas com uma Justiça mais rápida e efetiva.

O novo modelo reduziu o acervo processual em 13%, diminuiu em 34% o índice de processos paralisados há mais de 100 dias e encurtou o prazo médio de cumprimento dos atos cartorários de 119 para 44 dias. Tudo isso com atendimento igualitário, transparente e equilibrado. Também lançamos o Decisômetro, ferramenta que permite acompanhar, em tempo real, despachos, decisões e acórdão do Tribunal.

Outro avanço histórico foi a transformação em terceira entrância das comarcas onde ocorrem eleições em dois turnos — Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Caruaru e Petrolina —, fortalecendo a estrutura judiciária e valorizando a carreira da magistratura.

Nada, porém, simboliza melhor a união entre inovação e proteção do que a Medida Protetiva de Urgência Eletrônica, que permite à vítima de violência doméstica solicitar proteção diretamente ao juiz ou juíza, pelo celular ou computador, de forma simples, rápida e sigilosa. A MPU eletrônica se soma a outra grande inovação, o Alerta Mulher, um botão de emergência no aplicativo TJPE Mais que permite que qualquer vítima de violência doméstica acione rapidamente, via WhatsApp, sua rede de proteção.

O Núcleo Integrado Maria da Penha (Nioj), em Caruaru, é outro exemplo de sucesso: além de garantir segurança, oferece qualificação profissional e, por mais de um ano e meio, o município não registrou nenhum feminicídio. O modelo está se expandindo por todo o Estado.

O combate à violência de gênero também ganhou força com cinco novas varas especializadas na capital, protocolo de cooperação com o Instituto Banco Vermelho, realização da Jornada Nacional Maria da Penha e uma série de políticas de equidade que transformaram o TJPE em referência nacional. Internamente, criamos o Decanato Feminino, ampliamos a presença de mulheres na magistratura e alcançamos um marco: mais de 60% dos cargos de liderança administrativa são hoje ocupados por mulheres. Trata-se de um reconhecimento atestado pelo próprio CNJ.

Na tecnologia, demos um salto histórico. O aplicativo TJPE Mais se tornou o principal elo digital com o cidadão. Por ele, é possível fazer queixas nos Juizados, inclusive por áudio, consultar processos, acionar a Ouvidoria e até solicitar medidas protetivas, como mencionei mais acima. Para a advocacia, vieram conquistas importantes como o alvará via PIX e a habilitação eletrônica. Com todos os processos digitalizados e o PJe migrado para a nuvem, alcançamos mais velocidade, segurança e integração. A inteligência artificial MAIA passou a apoiar a elaboração de relatórios e votos sob supervisão humana. Além disso, o Tribunal firmou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) uma operação de crédito para ampliar a jornada digital, automatizar processos e investir em segurança da informação.

A sustentabilidade também entrou em pauta. Iniciamos o uso de energia solar, renovamos a frota com veículos elétricos e conquistamos o Prêmio Juízo Verde 2025, categoria Desempenho.

A humanização, outro pilar da gestão, também se materializou em obras e melhorias. Foram quase cem intervenções em fóruns de todo o Estado – de pequenas adaptações a grandes reformas. Passira, Paudalho, Aliança, Vitória de Santo Antão, Sirinhaém, Caruaru, Buíque, Afogados da Ingazeira, Custódia, Bodocó, São José do Belmonte, Petrolina, Trindade e até o arquipélago de Fernando de Noronha receberam atenção especial. A maior delas, o Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, segue se modernizando.

Implantamos sistemas de monitoramento com reconhecimento facial e reforçamos a proteção de todos os que passam pelas unidades do TJPE. O Palácio da Justiça, patrimônio histórico e cultural, ganhou nova vida. Modernização, acessibilidade, fachada restaurada, jardins floridos e iluminação temática que dialoga com campanhas de saúde e cidadania. Adotamos também a Praça Dezessete, em parceria com a Prefeitura do Recife, devolvendo à cidade um espaço público revitalizado e acessível.

Mas nada disso seria possível sem as pessoas. A gestão abriu concursos para magistrados, servidores e cartorários; ampliou a Corte de 52 para 58 desembargadores; criou novas câmaras e fortaleceu a política de valorização profissional com benefícios concretos.

As conquistas institucionais refletem essa união. Mais de 50 mil títulos do Programa Moradia Legal, liderança nacional em conciliação, primeiro lugar no Registre-se, primeiro lugar no julgamento de crimes dolosos contra a vida, primeiro lugar no ranking de transparência do CNJ, e Selo Diamante duas vezes consecutivas no Programa Nacional de Transparência Pública. Recebemos prêmios de responsabilidade social, sustentabilidade e inovação, com projetos como Justiça Aqui, Bastião, Laura e Devir, além do Selo de Linguagem Simples, concedido pelo CNJ. Na pauta racial, criamos a primeira Comissão de Políticas Judiciárias e de Heteroidentificação, e, na infância e juventude, Pernambuco alcançou um dos maiores índices de adoção do país.

Em cada frente — da eficiência processual à humanização dos espaços, da inovação tecnológica ao cuidado com as pessoas —, reafirmamos nosso compromisso de ser uma Justiça próxima, ágil, transparente e inclusiva.

Agradeço a todos que estiveram unidos nessa jornada, sobretudo aos meus colegas e amigos da Mesa Diretora, desembargadores Francisco Bandeira de Mello, Fausto Campos e Eduardo Sertório.

O TJPE, instituição bicentenária, está pronto para os próximos 200 anos — mais moderno, mais humano e mais pernambucano do que nunca.





