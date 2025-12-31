Desacelerar antes da virada: um cuidado necessário com a saúde mental

A- A+

O fim do ano costuma ser associado a celebrações, encerramentos e descanso, mas, para muitas pessoas, esse período vem acompanhado de uma sobrecarga emocional significativa. Na prática clínica, é comum observar um aumento de queixas relacionadas a cansaço mental, ansiedade, irritabilidade e dificuldade de desacelerar, mesmo quando as férias se aproximam.



Dezembro concentra uma série de exigências simultâneas. Há prazos profissionais que precisam ser concluídos, balanços pessoais inevitáveis e expectativas sociais que reforçam a ideia de que é preciso “fechar o ano” de forma produtiva e positiva. Somam-se a esse cenário o convívio mais intenso com familiares, nem sempre marcado por relações saudáveis, e o aumento do consumo de álcool, frequentemente naturalizado nas confraternizações. Esse acúmulo cria um estado constante de alerta, no qual a mente permanece ocupada com pendências, metas e comparações, dificultando o descanso psíquico.



Além disso, o fim do ano carrega um peso simbólico importante. O encerramento de um ciclo costuma ativar reflexões sobre conquistas, frustrações e escolhas feitas ao longo dos meses anteriores. Quando esse movimento acontece em um contexto de excesso de estímulos e pouco espaço para elaboração emocional, ele pode se transformar em ansiedade e sensação de insuficiência. Muitas pessoas se cobram por resultados que não dependiam apenas delas ou por expectativas que, muitas vezes, não eram realistas.



Outro aspecto relevante é a ruptura das rotinas que sustentam o equilíbrio emocional. Alterações no sono, na alimentação e nos horários de descanso são frequentes nessa época e impactam diretamente o funcionamento do corpo e da mente. A privação de sono, por exemplo, reduz a capacidade de regulação emocional, aumenta a irritabilidade e dificulta a concentração. Quando esses fatores se acumulam, o risco de esgotamento emocional se torna maior.



O excesso de estímulos também merece atenção. Compromissos sociais, demandas familiares, informações constantes e a exposição às redes sociais ampliam o nível de ativação mental justamente quando o organismo sinaliza necessidade de pausa. Comparações e narrativas idealizadas de felicidade podem intensificar sentimentos de inadequação e desgaste, afastando as pessoas de uma experiência mais realista e acolhedora desse período.



Cuidar da saúde mental no fim do ano não significa eliminar todas as demandas, mas aprender a se relacionar de forma mais consciente com elas. Isso envolve reconhecer limites, aceitar que nem tudo será resolvido antes da virada do calendário e compreender que o descanso também é uma necessidade, não um prêmio. Criar pequenas pausas, reduzir estímulos desnecessários e preservar rotinas básicas de autocuidado são formas eficazes de proteger o bem-estar emocional.



O fim do ano pode ser um convite à reflexão e ao cuidado. Respeitar os próprios limites, observar os sinais do corpo e da mente e permitir-se atravessar esse período com mais gentileza são atitudes que favorecem não apenas um fechamento mais saudável, mas também um início de ano mais equilibrado e sustentável.







