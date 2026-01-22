Desafio do novo sistema tributário nacional

A- A+

Depois de várias décadas de disputas federativas e de debates no Congresso Nacional, a partir de 01.01.2026 iniciou no Brasil a maior reestruturação fiscal de sua história. Embora seja celebrada como marco de modernização, seu sucesso dependerá muito mais da capacidade de adaptação dos contribuintes, do que do texto da própria legislação que estabeleceu o novo sistema tributário nacional (NSTN).

Mas essa fase de transição promete ser longa, complexa e cheia de pontos obscuros. O NSTN aproxima o Brasil do modelo internacional de valor agregado e substitui um outro sistema marcado por sobreposição de regras, de guerra fiscal entre os estados e de insegurança jurídica. O “desafio” vai muito além do texto da nova legislação, recaindo os impactos nos preços dos produtos e dos serviços, nas margens e nos modelos de negócios dos contribuintes.

A reforma tributária (RT) sobre o consumo, já em vigor, criou 2 (dois) tributos: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substitui o ICMS dos Estados e o ISS dos Municípios, e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que unifica os tributos federais (PIS e COFINS). A tributação passará a ser no destino e as regras serão uniformes. O IBS e a CBS não serão pagos neste primeiro ano de funcionamento (2026). Serão apenas calculados, com base em uma alíquota de teste de 1%, sendo 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. Será uma fase de treino, pois o jogo começará em 2027. Esse treino servirá, basicamente, para ajustar os sistemas dos contribuintes e os gerenciamentos tributários, estando as atenções voltadas para a tecnologia da informação, decorrente da mudança.

Embora o objetivo do NSTN seja o de reduzir distorções, a sua simplificação não será imediata. Entre os exercícios de 2026 a 2033, a convivência entre os dois sistemas, antigo e o novo, será complexa operacionalmente, com risco de inconsistências de dados e de informações, contribuindo para autuações e perdas de créditos tributários. Nesse período, o consumidor visualizará o preço líquido e os tributos de maneira transparente, não se tratando necessariamente de um aumento de tributação e sim de uma explicação da carga tributária.

Conhecendo quanto se paga em tributos e qual o volume de créditos tributários que passará a receber, os contribuintes passarão a negociar os preços dos produtos e dos serviços a serem estabelecidos nos seus contratos. Por isso, esse ano de 2026 será de análise para precificação do produto ou do serviço, de modo a negociar com seus fornecedores e prestadores de serviços os valores dos preços de aquisição e de contratação. Com o tempo, os preços passarão a ser expressos pelos seus valores líquidos, estando os tributos apresentados de forma separada e visualizados os que gerarão crédito. Pode ocorrer que o custo tributário integrante da atual cadeia de produção seja transformado em crédito, reduzindo a nova carga tributária do contribuinte.

Enfim, é preciso que os contribuintes reconheçam que o NSTN é necessário, embora seja trabalhoso. Seu impacto será desigual entre os vários segmentos da economia, as diferentes regiões e as atividades operacionais de cada modelo de negócio. Concluindo, os contribuintes com operações interestaduais terão desafios maiores, os prestadores de serviços enfrentarão aumento da carga tributária, as industriais poderão ganhar eficiência, as varejistas terão que reavaliar margens, etc. Tudo isso não será automático. Vai depender da capacidade de análise, da adaptação e da estratégia a ser adotada, por cada contribuinte, nessa fase de teste do NSTN.





