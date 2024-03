Desenvolvimento e felicidade: um acerto de contas possível

A- A+

Esta semana, no dia 20 de março, instituído pela Organização da Nações Unidas (ONU) em 2012 como dia internacional da felicidade, mais um relatório mundial de felicidade é publicado e a Finlândia, pela sétima vez, dando “de lapada”, está no topo do ranking. O Brasil caiu 11 posições em 2023, saindo do 38º para o 49º lugar e a Costa Rica é o país mais feliz da América Latina, na 12ª posição, segundo a pesquisa.

O relatório que analisa o nível geral de bem-estar das populações de 140 países, possui seis indicadores principais: apoio social, renda, saúde, senso de liberdade, generosidade e ausência de corrupção, conforme desempenho no último triênio, portanto, de 2020 a 2022.

Essa relação entre o desenvolvimento e a felicidade é relativamente nova. Mas como meta humana quase que indiscutível, ela já é pauta para nós mortais desde que o mundo é mundo e os filósofos antigos se debruçaram muitíssimo a questionar este sentimento tão almejado. Tanto, que ultimamente eles têm sido revisitados por muitos educadores, psicólogos e outros profissionais relacionados ao potencial humano.

Nos últimos 30 anos, surgiram vários indicadores da chamada economia da felicidade. Os mais comuns, no entanto, são os índices que visam acompanhar o bem-estar das pessoas que vivem em vários países do mundo, onde a pesquisa da ONU ganhou destaque, além do índice de Felicidade Interna Bruta (FIB), fruto de outra pesquisa acadêmica que vem evoluindo seu método ao longo do tempo.

O crescimento econômico conquistado pelas nações ao redor do mundo foi criando ideais de felicidade baseados no capital financeiro, no potencial de consumo de bens materiais e imateriais, mas não deu conta de resolver grandes desafios humanitários que impactam na relação do ser humano com o lugar onde vive.

Podemos até ser felizes morando bem, acumulando carros na garagem e viajando pro exterior, mas por que durante a pandemia, por exemplo, até os mais abastados entraram (e muitos não saíram) de quadros de pânico e ansiedade? A sensação de que sua vida estaria por um triz frente a um inimigo invisível, perturbou a psique das pessoas de todas as classes sociais e fez muitos reverem o que contribui, de fato, para uma melhor qualidade de vida e bem-estar consigo e com os outros.

Voltando à pesquisa, curioso é perceber, entre as muitas nuances, que nenhum dos países mais populosos do mundo aparece entre os 20 primeiros do ranking; e que a Costa Rica, um dos países menos prestigiados da América Latina bateu na trave e quase fica entre os 10 primeiros, entre 140 países pesquisados.

Assistindo recentemente ao documentário As cinco zonas azuis, fruto da pesquisa do escritor norte-americano Dan Buettner, onde se concentram o maior número de pessoas centenárias do mundo, está lá a região de Nicoya, exatamente na costa pacífica da Costa Rica. Tem as taxas mais baixas de mortalidade na meia-idade do mundo e a melhor dieta de longevidade da história. Nicoya carrega a herança indígena dos chorotega, agricultores de subsistência que levavam uma vida com pouco estresse.

A felicidade pode até não ter um segredo único para alcançá-la e haver muitos ideais do seja este sentimento para diferentes pessoas e povos. Mas parece que o ranking da ONU dá pistas de que a balança entre desenvolvimento e bem-estar humano está pendendo mais para o lado dos lugares onde o jeito de viver do passado está dando um jeito de sobreviver no presente. E pode até ser uma boa receita pra viver bem no futuro.



*Pós-graduanda em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular



