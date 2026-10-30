Desenvolvimento econômico e qualidade de vida: o grande desafio

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O grande desafio do Brasil é transformar o crescimento econômico em qualidade de vida. Uma política nacional de desenvolvimento deve combinar expansão da produção, distribuição de renda, geração de oportunidades e proteção ambiental, com planejamento e continuidade.



Não podemos esperar que “o bolo cresça” para depois “distribuir as fatias”. Os benefícios do desenvolvimento precisam ser compartilhados enquanto a riqueza é produzida. Crescimento e inclusão social devem avançar juntos: educação, trabalho e renda também fortalecem a capacidade de produzir e prosperar.



Para os próximos quatro anos, imaginamos que a estratégia de crescimento será apoiada em cinco pilares.



1. Trabalho, renda e empreendedorismo



Gerar empregos e elevar a renda exige investimento produtivo, qualificação profissional e aumento da produtividade. É necessário facilitar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho e ampliar a requalificação dos trabalhadores. O empreendedorismo deve receber apoio por meio de crédito, orientação técnica e simplificação dos procedimentos para abrir, formalizar e desenvolver pequenos negócios.



2. Educação de qualidade em tempo integral



A educação deve ocupar o centro da política de desenvolvimento. Ampliar o ensino em tempo integral requer professores valorizados, infraestrutura adequada e qualidade pedagógica. Mais tempo na escola precisa resultar em mais aprendizagem, com prioridade à alfabetização, à ciência, à tecnologia, à cultura, ao esporte e à formação para o trabalho e a cidadania.



3. Infraestrutura e logística



Ferrovias, portos, rodovias e sistemas de armazenagem são essenciais para reduzir custos, evitar perdas e aumentar a competitividade. Os investimentos devem integrar as regiões brasileiras e aproveitar suas vocações econômicas, com critérios técnicos, responsabilidade ambiental e segurança jurídica para atrair recursos públicos e privados.



4. Integração social e igualdade de oportunidades



Combater a pobreza exige proteger as famílias vulneráveis e criar condições para sua autonomia. Moradia digna, serviços públicos, inclusão digital e qualificação profissional são fundamentais para romper a transmissão da pobreza entre gerações. A distribuição dos investimentos deve seguir critérios transparentes e dar atenção proporcional às regiões com maiores carências.



5. Saúde pública eficiente e acessível



Fortalecer o Sistema Único de Saúde significa melhorar a gestão, ampliar a atenção básica e integrar consultas, exames, tratamentos e atendimento hospitalar. Reduzir filas, valorizar os profissionais e aplicar bem os recursos são prioridades. O desempenho deve ser medido pelo acesso ao atendimento e pelos resultados para a população.



Proteção ambiental e qualidade de vida.



A responsabilidade ambiental deve orientar toda a estratégia. Proteger a Amazônia e os demais biomas exige combater o desmatamento ilegal, conservar os recursos naturais e incentivar atividades sustentáveis que gerem trabalho e renda para as comunidades locais.



Nas cidades, são indispensáveis o saneamento básico, o abastecimento de água potável, o tratamento de resíduos e o controle da poluição. Produzir mais e preservar melhor devem ser compromissos permanentes do país.



Planejamento e compromisso com resultados.



Essas prioridades precisam ser traduzidas em metas verificáveis, prazos e responsabilidades claras, com cooperação entre o governo, iniciativa privada e sociedade civil. Responsabilidade fiscal, redução de desperdícios e avaliação das políticas serão essenciais para sustentar os avanços.



Sem dúvidas entendemos que a mensagem transmitida pela reeleição do Governo o objetivo maior do desenvolvimento deverá ser romper a pobreza entre gerações.



O êxito do Brasil será medido pela capacidade de transformar sua riqueza em dignidade, conhecimento, saúde, trabalho e esperança para todos.







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