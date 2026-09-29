Desenvolvimento empresarial e democracia

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Uma economia cresce quando as pessoas têm oportunidades para transformar ideias em empresas, gerar empregos e criar riqueza. O desenvolvimento do Brasil depende da confiança e da participação ativa de seus empresários. Sem investimento privado, o potencial do país permanece, em grande parte, apenas uma promessa de crescimento.

Todos os anos, milhares de jovens concluem cursos de economia, administração, engenharia e tantas outras áreas. Entre eles estão futuros empreendedores capazes de criar produtos, melhorar serviços e abrir novos caminhos para a indústria e o comércio. Para que esse talento se converta em iniciativa empresarial, é preciso que empreender seja uma possibilidade real.

Formar novas gerações de empresários é essencial para uma sociedade que valoriza a economia de mercado. Quando mais pessoas têm condições de abrir e desenvolver seus negócios, ampliam-se as oportunidades de trabalho e de participação na riqueza produzida. Apoiar as pequenas empresas e estimular o empreendedorismo entre jovens profissionais são, portanto, tarefas permanentes. Tudo isto porque o empreendedorismo constitui a única e natural resposta de um anseio tão longínquo quanto a história da civilização e tão espontâneo quanto a natureza do ser humano que corresponde ao homem ter algo que seja seu, algo porque trabalhar, algo que possa fazer frutificar e transmitir a seus filhos e à posteridade.



Isso se chama propriedade privada!

Esse apoio deve começar cedo e acompanhar cada etapa do crescimento de um negócio. Associações empresariais, instituições de ensino e poder público podem contribuir com formação, orientação e condições mais favoráveis para quem decide empreender. Afinal, a pequena empresa de hoje pode se tornar uma grande empresa amanhã.

O ponto de partida é reconhecer o potencial de cada pessoa. Quando alguém encontra espaço para criar, investir e trabalhar, seus sonhos são realizados e os resultados podem beneficiar toda a sociedade. Ao abrir oportunidades para novos empresários, o país fortalece sua economia e amplia o número de pessoas capazes de construir seu futuro.

Uma democracia se fortalece quando as oportunidades de empreender e prosperar alcançam mais pessoas. Incentivar o surgimento de novas empresas é, assim, mais do que uma escolha econômica: é também uma forma de distribuir oportunidades e ampliar a participação na vida econômica do país.





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