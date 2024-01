Desfiles dos Blocos do Jacaré e da Capivara na Avenida Beira Rio

A- A+

A aparição dos jacarés e das capivaras é muito frequente entre as Pontes da Torre e da Capunga. Por conta disso, surgiu há algum tempo o já consolidado Bloco Jacaré da Beira Rio. Agora, em 2024, é a vez da capivara ser representada tbm por um bloco.

Capibaribe (Rio das Capivaras). Esse animal simpático, um mamífero roedor, é quem dá nome ao mais importante rio do Recife e recentemente serviu de inspiração para um bloco carnavalesco.

O Bloco Capivara da Beira Rio surge com muita força. Um bloco novo, mas tão significativo quanto o Jacaré. Isso pode causar uma certa concorrência, mas tbm pode ser um fator positivo para área em torno do Rio, aquecendo o comércio local, ajudando na renda de pequenos ambulantes e colocando de vez os bairros do entorno no circuito carnavalesco da cidade. Assim como o Jacaré, esse novo bloco é voltado para a participação familiar e com garantia de uma festa sem tumulto ou violência. Sobretudo. para os moradores da torre, Madalena, Graças e Derby, há até uma atmosfera que remete a antigos carnavais. Cantores de renome como André Rio e Nena Queiroga já participaram da folia na Beira Rio e ajudaram a consolidar as festas ao longo dessa avenida.

O Bloco da Capivara vem, acredito eu, consolidar, junto ao Jacaré, uma nova era de carnavais de rua mais democráticos e familiares em que cada bairro busque se organizar e facilitar os dias de Momo para pessoas de todas as idades. Crianças, idosos e, claro, os mais jovens encontram nesse tipo de folia a facilidade de deslocamento com amigos ou familiares, enfim, pessoas que enxergam essas agremiações como uma oportunidade de brincar o carnaval longe das multidões, tumultos e do grande desafio que é se locomover ou de se deslocar entre polos já consagrados do Carnaval de Recife e Olinda.

Se a ideia é se divertir e brincar, porquê não aproveitar esse novo/velho formato e ainda desfrutar de um belo trecho de uma das mais simpáticas avenidas do Recife, a Beira Rio, e do Parque das Graças, um novo trecho ao longo do Capibaribe e que pode servir de palco para grandes carnavais.

Vida longa aos dois blocos e parabéns aos que fazem a festa acontecer !

Datas destas prévias carnavalescas:

Capivara da Beira Rio - 28 de janeiro

Jacaré da Beira Rio - 4 de fevereiro



*Economista

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal.

