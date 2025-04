Desinformação escorrendo por entre as redes sociais, provocando o desserviço geral

A- A+

Nos últimos anos, a evolução dos meios de comunicação imediatos, promovida pelo acesso facilitado à internet, intensificou a interação entre as pessoas. Com um simples toque no celular, qualquer indivíduo pode se conectar a outro, independentemente da distância geográfica. Essa nova realidade aproximou caminhos, reativou laços afetivos e transformou a forma como nos comunicamos, incluindo mudanças na grafia e na maneira como as informações são compartilhadas. Contudo, essa revolução digital trouxe consigo um problema de proporções alarmantes: a disseminação desenfreada da desinformação.

Entre os danos provocados por essa nova dinâmica comunicativa, um dos mais graves é o impacto direto na saúde pública. A desinformação em redes sociais tem minado a confiança da população em vacinas, resultando em consequências concretas, como a recente alta nos casos de coqueluche em Pernambuco, conforme divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Entre as semanas epidemiológicas 01 a 10 de 2025, foram notificados 88 casos suspeitos da doença, dos quais 16 foram confirmados, 8 descartados e 64 seguem em investigação. No mesmo período do ano anterior, apenas 10 casos haviam sido notificados.

A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma infecção respiratória altamente contagiosa causada pela bactéria Bordetella pertussis. Afeta principalmente crianças e pode levar a complicações graves, como pneumonia, convulsões e até óbito em bebês não vacinados. A principal forma de prevenção da doença é a imunização, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo B.

No entanto, a baixa adesão à vacinação é um reflexo direto da desinformação que se intensificou durante a pandemia de Covid-19. O descrédito gerado por grupos negacionistas e teorias conspiratórias sobre a eficácia e segurança das vacinas criou uma crise de confiança que persiste até hoje. Como consequência, muitas pessoas deixaram de seguir o calendário vacinal recomendado, permitindo o ressurgimento de doenças que já haviam sido controladas.

A disseminação de fake news sobre imunizantes não é apenas irresponsável; é um atentado contra a saúde coletiva. A vacina contra a coqueluche é segura e eficaz, reduzindo significativamente os riscos de infecção e suas complicações. Quando indivíduos optam por não se vacinar baseando-se em desinformação propagada nas redes, colocam em risco não apenas a própria saúde, mas a de toda a sociedade, especialmente de grupos vulneráveis como bebês, idosos e pessoas imunossuprimidas.

Diante desse cenário, é essencial que autoridades, profissionais de saúde e veículos de comunicação sérios atuem de forma incisiva para combater a desinformação. Campanhas educativas, aliadas à regulação mais rigorosa de conteúdos falsos nas redes sociais, são fundamentais para restaurar a confiança na ciência e evitar tragédias evitáveis.

A responsabilidade pelo combate à desinformação é coletiva. Se a internet revolucionou a comunicação e aproximou as pessoas, é nosso dever garantir que essa ferramenta seja usada para construir conhecimento, e não para disseminar o medo e a ignorância. A saúde pública não pode ser refém de desinformação – e cada um de nós tem um papel crucial na defesa da verdade.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também