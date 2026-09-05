Desperdícios e gambiarras

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Neste momento, é provável que continue a escapar águas dos canos improvisados por operários de uma construtora, no Terceiro Jardim da avenida Boa Viagem, no Recife, durante todo o dia. Isto acontece já há várias semanas. Ninguém parece se importar com o desperdício de água.

Como, de resto, poucos se importam com desperdiçar seja o que for no Brasil. Mas não faltará elogio à chamada economia circular. Para os brasileiros, mais do que ao personagem de Sartre, o inferno são os outros. A palavra responsabilidade é longa demais para ser falada e, mais ainda, praticada.

Daria talvez um livro magro, se alguém se predispusesse a escrevê-lo que respondesse a esta questão: quantas vezes um brasileiro do chamado “andar de cima” – já que este tema parte de uma construtora – admitiu um pecado e pediu perdão? Nos políticos e juízes isso é muito mais improvável.

Quem ousará dizer como Camões: “erros meus, má fortuna”? Quer queira ou não, cada um no Brasil pode ser exemplar daquilo denunciado com ironia por Fernando Pessoa: “Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil?”

Se fosse preciso escrever um dicionário sobre a realidade humana a partir dos cacoetes jurídicos, no verbete Brasil cabe a seguinte definição: país com quase nada de justiça, mas muitas justificações. Ou, como na conhecida fábula de Orwell: país onde todos os animais – sobretudo os humanos – são iguais, mas há alguns mais iguais do que outros.

Entre as mazelas que nivelam os do andar de cima e os de baixo estão a corrupção, o grande valor dado à esperteza e a relativização de mentiras e verdades. Pródigos em dizer e escrever sem a vontade de cumprir a palavra, os brasileiros constroem não só gambiarras físicas, mas éticas e morais. Ao contrário de Graciliano Ramos que, num famoso relatório de quando prefeito de Palmeira dos Índios, nas Alagoas, sublinhou ter sempre buscado as linhas retas, não falta quem prefira as sinuosidades.

Com Michele Gelfand aprendemos muito sobre as culturas, especialmente no seu livro Rule Makers, Rule Breakers: Tight and Loose Cultures and the Secret Signals That Direct Our Lives, publicado originalmente em 2018. Entre as culturas tight, ou seja, rígidas, pouco tolerantes a desvios, há exemplos claros: Alemanha e Singapura.

O Brasil se situa do outro lado, nas chamadas culturas loose, flexíveis e coniventes com não cumprir. De tal modo que se alguém “garantir” algo a alguém no país do “brado retumbante” há sempre a possiblidade de nada acontecer ou acontecer o contrário. O lema Ordem e Progresso cumpre-se às avessas. A cada momento novos desperdícios e novas gambiarras são inventadas. Quando se trata do meio-ambiente e de boas práticas muitos terão discursos politicamente corretos e prontos na ponta da língua.

Enquanto isso, a água continuará a jorrar no Terceiro Jardim de Boa Viagem, e em muitos outros lugares, e quase ninguém se incomodará com isto.



* Escritor, historiador e antropólogo. Membro das Academias Pernambucana e Paraibana de Letras.



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