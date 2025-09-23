Deus ajuda, mas cada um deve dar o primeiro passo.

A- A+

O ensinamento de Jesus Cristo, retomado por Allan Kardec, mostra que a vida espiritual não é uma espera passiva, mas um caminho ativo. Quando Cristo afirma: “Batei e abrir-se-vos-á; buscai e achareis” (Mateus 7:7), aponta para uma lei divina: quem deseja o progresso deve colocar-se em movimento. Essa passagem é a base do Capítulo XXV de O Evangelho Segundo o Espiritismo.



O capítulo reforça que Deus sempre responde, mas a resposta divina depende da disposição íntima e do esforço pessoal. A providência não substitui o trabalho humano; ao contrário, manifesta-se justamente em favor de quem age, persevera e se mantém fiel.



Assim, a fé não é simples crença, mas força que impulsiona a ação. É ela que sustenta a busca, dá coragem diante das dificuldades e orienta o discernimento, evitando que confundamos necessidades passageiras com conquistas duradouras.



O Evangelho convida, então, a uma mudança de foco: mais do que pedir bens materiais ou facilidades imediatas, o verdadeiro buscador deve orientar-se para os tesouros espirituais — virtudes, sabedoria, amor ao próximo, desapego. Esses são os bens que não se perdem e que conduzem à felicidade real.



A mensagem de Kardec é clara: Deus não nega amparo, mas respeita o livre-arbítrio e a lei do progresso. A cada pessoa cabe bater à porta, dar o primeiro passo, trabalhar pela própria transformação. É na soma da iniciativa humana com o amparo divino que se constrói o aperfeiçoamento. Trabalho/estudo: ore, mas estude e prepare-se.Vida espiritual: peça paz, mas pratique o perdão e a disciplina. Saúde: confie em Deus, mas siga tratamentos e cuide do corpo. Família: deseje harmonia, mas exerça o diálogo e a paciência. Justiça: sonhe com um mundo melhor, mas aja com solidariedade e caridade.



Na realidade, o versículo ensina que a oração deve vir acompanhada de fé e ação. Ao pedirmos a Deus, buscando e batendo com insistência, podemos ter a confiança de que Ele ouvirá nossas preces e atenderá às nossas necessidades mais profundas. É um lembrete de que Deus é um Pai Amoroso que sempre deseja responder aos seus filhos — desde que estes o busquem com fé e perseverança.



Deus está sempre pronto a nos amparar, mas cada espírito deve dar o primeiro passo em sua própria caminhada. O auxílio divino nunca nos falta; no entanto, ele se manifesta de forma mais clara quando nos dispomos à ação, com boa vontade e confiança.



Allan Kardec também lembra, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, que a fé verdadeira é ativa e confiante, jamais passiva. Aquele que espera apenas que tudo venha de fora permanece estagnado. Mas quando o ser humano dá um passo, mesmo que pequeno, recebe em troca forças multiplicadas, oportunidades e amparo invisível.



Assim, a lei divina nos ensina que a Providência se move junto com nossos esforços. Deus ajuda sempre, mas cabe a cada um de nós a coragem de iniciar o caminho.



Deus ajuda, mas cada um deve dar o primeiro passo.



Que assim seja! Paz e luz!





