Deus não exige o impossível, mas valoriza a intenção reta e o esforço sincero

A- A+

Cada novo dia que se inicia representa uma concessão divina, um presente silencioso de Deus à criatura humana, oferecendo-lhe mais uma oportunidade de aprendizado, reparação e crescimento espiritual. O tempo presente é o cenário sagrado onde a vida se manifesta, o espaço bendito no qual somos chamados a agir, sentir, escolher e transformar.

É no agora, com suas lutas, desafios e também com suas conquistas, que somos convidados a realizar os propósitos da missão que aceitamos antes de aqui chegar. Nada ocorre por acaso. Cada encontro, cada situação vivida e cada experiência enfrentada trazem em si lições indispensáveis ao amadurecimento do espírito e à construção da consciência.

A caminhada terrena, embora muitas vezes marcada por dores, incertezas, perdas e renúncias, é igualmente um campo abençoado de trabalho, aprendizado e evolução. É nela que aprendemos, passo a passo, a exercitar a paciência, a tolerância e a resiliência, difundindo o bem, a humildade e o amor, especialmente junto àqueles que seguem conosco na mesma jornada evolutiva.

Somos chamados a conviver, compreender, perdoar e auxiliar, reconhecendo no outro não um adversário, mas um companheiro de aprendizado, igualmente imperfeito, igualmente em processo de crescimento e, sobretudo, igualmente amado por Deus. A convivência humana, com todas as suas complexidades, é instrumento essencial de progresso moral.

Nenhum esforço sincero em favor do próximo se perde no tempo ou no espaço. Toda palavra de consolo, todo gesto de solidariedade, toda atitude de fraternidade e respeito constituem sementes de luz lançadas no solo fértil da vida. E toda semente de bondade, ainda que pequena e aparentemente insignificante, germina no tempo oportuno, segundo as leis sábias, justas e misericordiosas do Criador.

Fortalecer a fé não significa viver sem questionamentos, sem dúvidas ou sem momentos de inquietação. Ao contrário, a fé verdadeira se constrói no exercício da confiança perseverante na justiça e na misericórdia divinas, mesmo quando as respostas tardam e os caminhos parecem obscuros. É essa fé que sustenta, consola e orienta o espírito nos instantes de prova e transição.

Fazer o bem possível, dentro das nossas limitações, capacidades e circunstâncias, já é sinal claro de progresso espiritual e de compromisso com a própria transformação moral. Deus não exige o impossível, mas valoriza profundamente a intenção reta e o esforço sincero de cada criatura. Por isso, não temas as provas nem os obstáculos que surgem ao longo do caminho.

As dificuldades não são punições, mas instrumentos educativos que lapidam a alma, fortalecem o espírito e ampliam a compreensão sobre a vida. Elas nos convidam à reflexão, ao reajuste de atitudes e ao crescimento interior.

Deus é refúgio seguro e amparo constante, sustentando-nos nos momentos de fraqueza e renovando-nos as forças quando a esperança parece vacilar. Sua presença amorosa nos envolve, ilumina-nos quando a estrada se torna incerta e ampara o coração cansado que insiste em seguir adiante.

Prossegue, assim, com serenidade e coragem, confiante na proteção divina e na força transformadora do bem. Sê fiel ao trabalho no amor, à dedicação diária e à prática constante do bem possível, mesmo quando o reconhecimento não chega de imediato.

Pois é nesse esforço contínuo, silencioso e perseverante que se constrói o verdadeiro merecimento. E são essas conquistas, alcançadas pelo serviço no bem e pela fidelidade aos valores espirituais, que se tornam instrumentos essenciais à evolução do espírito imortal.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também