Deus se revela no mais simples

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Às vezes, Deus se revela nos encontros mais simples.



Hoje,aqui no hospital uma senhora passou por mim com um sorriso que não cabia no rosto. Ela disse, com os olhos brilhando, que estava feliz… feliz porque sua mãe recebeu 3 visitas, feliz porque um procedimento deu certo, feliz porque a vida, mesmo depois do medo, decidiu florescer de novo.E naquele instante, eu entendi: a verdadeira alegria não faz barulho, ela transborda. Ela aparece em palavras simples, em olhares sinceros, em corações aliviados.



A gente vive correndo atrás de grandes motivos pra ser feliz, mas Deus mostra, nos detalhes, que o milagre muitas vezes mora no que é pequeno na cura que chega, na presença de quem ama, no sorriso de quem agradece.

Que a gente não perca a sensibilidade de enxergar essas belezas no caminho. Porque são elas que, no fim, aquecem a alma e nos lembram: a vida ainda é cheia de luz.

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