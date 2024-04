Dez anos da Lava-Jato

A- A+

No ano 2014 surgiu no país a Lava-Jato.

Atribui-se inspirada pela operação Mãos Limpas surgida na Itália, coordenada pelo procurador Antônio Di Pietro, que propiciou o fim da primeira República Italiana e produziu profundas reformas na vida político-partidária do país.

Decorridos trinta anos, a malsinada operação deixou uma herança extremamente negativa, reconhecendo-se, não obstante, como no Brasil, tenha propiciado a exposição de bolsões de corrupção, suas consequências foram infrutíferas facilitando e estimulando o aparecimento de políticos de fraca representatividade moral e intelectual no cenário público com mensagens messiânicas representando “O Novo”. Isto é, fora dos padrões estabelecidos, como afirma Lênio Streck, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e membro do Grupo Prerrogativas, ligado à filosofia do direito e à hermenêutica jurídica.

No Brasil, emergiu das sombras e descaminhos do Poder Judiciário, o Juiz Sérgio Moro, imprimindo ao Instituto da Delação Premiada, que nasceu com as Ordenações Filipinas que vigoraram de janeiro de 1603 até o Código Criminal de 1830, os desígnios de que estava imbuído.

Entre nós, a utilização da Delação foi secundarizada pelo entendimento de que a mesma era eticamente contestável. Para alguns a Delação Premiada seria a institucionalização de traição. O raciocínio que acabou prevalecendo foi o do custo-benefício.

Começaram em 2014 as prisões de suspeitos em operações escandalosas no âmbito da Polícia Federal, Ministério Público Federal e da Justiça Federal do Paraná que à época tinha como titular da 13ª vara de Curitiba o Juiz Sérgio Moro.

Fazendo uso desproposital do cargo e acobertado por apoio midiático jamais visto, chegando a ser escolhido Homem do Ano pela revista Isto É; um dos Cem homens mais influentes do país pela revista Época. Não faltando mais nada, foi escolhido a Personalidade do Ano, pelo jornal O Globo.

Aí começaram os procedimentos histriônicos conduzentes a uma farsa em que se pedia: Intervenção militar, a prisão do atual presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e o Impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

De forma descabida, o malfadado magistrado negligenciou e desdenhou da defesa dos direitos humanos, fazendo irrelevantes todos os pressupostos que informam o Estado Democrático de Direito. É possível que, entre os seus pares, tenha dito: “O Estado sou eu”, como se autoproclamou Luís XIV, monarca absolutista que governou a França entre os séculos XVII e XVIII.

Faltava ao juiz de Curitiba honestidade de propósito inerente à função judicante. Sobrava-lhe o descaso pela presunção de inocência, desconsiderando o preceito constitucional da não culpabilidade, enveredando por trilha lamacenta de militante político que preconizava a ruptura do processo democrático, a negação da supremacia do povo, colocando-se no campo raso da improbidade funcional, intelectual e moral.

No seu desiderato, o juiz Sérgio Moro, considerado posteriormente parcial, estava aliado e alinhado com alguns procuradores do Ministério Público Federal na criação de um fundo bilionário vinculado a 13ª vara de Curitiba, oriundo das Delações Premiadas que seria gerido por Deltan Dallagnol e outros. Porém, graças a intervenção do Supremo Tribunal Federal não prosperou a pretensão.

Procedimentos como os nascidos na Lava-Jato não devem crescer no Brasil. As lições foram trágicas e contundentes. Pessoas que se presumiam acima de qualquer suspeita imprimiram ao país de forma disseminada a perversão da justiça, do direito e da dignidade, alinhando-se aos interesses dos que, como ficou comprovado no dia 8 de janeiro de 2023, não tinham comprometimento com a democracia.



*Procurador de Justiça do MPPE, diretor Consultivo e Fiscal da Associação do MPPE e ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ)

- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Papéis sagrados