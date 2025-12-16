Dezembro é o mês dos números

A- A+

Quando chega dezembro, sabemos que chegou o mês dos balanços. Das contabilidades. Dos levantamentos. Dos números. Das projeções. Planos e opções. De investir. Por isso que tal saber quantos somos no Brasil e dentre eles, quantos somos, nós, os pernambucanos?

Segundos os dados mais recentes divulgados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o censo de 2025 estima que a nossa população é de 213.421.037 brasileiros dos quais 9.562.007 são pernambucanos. Em relação a 2024, teríamos crescido 0.39% e PE, 0,24%.

Muitos dados permanecem imutáveis como São Paulo, o estado mais populoso e Roraima, o menos habitado. Para se ter uma ideia, São Paulo abriga 46.081.801 habitantes o que equivale a uma Argentina -45.851.378 habitantes; em Pernambuco residem 9.562.007 pessoas, praticamente o mesmo que Israel com 9.571.181 moradores e Roraima com 738.772 moradores equivalente aos habitantes do Butão.

As grandes regiões populacionais brasileiras são: o Sudeste e o Nordeste. Esta, com 57.244.485 milhões de brasileiros e aquela com 88.825.643 assumem os dois primeiros lugares. Enquanto, o Sul (31 mi); Norte (18 mi) e o Centro-Oeste (17 mi) seguem, na ordem, as posições.

Vale destacar que o censo populacional é um elemento da maior importância para a apuração dos índices demográficos. É a partir dos resultados que o governo pode aplicar no desenvolvimento real das políticas públicas adiante da distribuição e dos índices obtidos. É a densidade demográfica brasileira por município. São os diversos indicadores sociais, econômicos e demográficos. É a densidade populacional em todos estados. São parâmetros para o Tribunal de Contas da União – TCU. Não podemos esquecer que a distribuição populacional no nosso país é bastante desigual. O Brasil apresenta baixa densidade demográfica com apenas 23,8 habitantes por quilômetro quadrado.

Outro aspecto interessante a abordar é que o Brasil ainda continuará crescente. A sua população manter-se-á em crescimento demográfico, embora o envelhecimento da população venha se acentuando. Segundo estimativas do IBGE, a projeção é de que só em 2041 os números de brasileiros vão começar a declinar, e mais, apenas em 2070, alcançará, uma população, em torno, de 199 milhões. 2042 será o ano da inflexão quando a população deixa de crescer.

O IBGE nos seus estudos justifica que as razões para uma diminuição tímida seria a urbanização e a industrialização, a queda da taxa de natalidade e da mortalidade.

Em Pernambuco, a população cresceu 5,55% passando de 9.058.931 para 9.562.007 habitantes, permanecendo no sétimo estado mais populoso do Brasil. Além da população global, já citada acima, na RMR, a cidade do Paulista ultrapassou Olinda.

Os 20 maiores munícipios são: Recife (1.588.376 habitantes); Jaboatão dos Guararapes (684.293); Petrolina (418.444); Caruaru (405.408); Paulista (365.144);Olinda(364.717);Cabo de Santo Agostinho (218.049); Camaragibe (156.112), Garanhuns (151.803);Vitória(144.243), Igarassu (126.017); São Lourenço (118.258); Ipojuca (106.539); Santa Cruz do Capibaribe (104.854); Abreu e Lima(104.248); Serra Talhada (98.816); Gravará(92.429); Araripina (90.504);Goiana (85.497) e Belo Jardim (84.033).





