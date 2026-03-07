Dia da Mulher: a liderança feminina é decisiva para a transformação digital das empresas

A- A+

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é tradicionalmente marcado por homenagens e debates sobre equidade. Mas a data também é uma oportunidade importante para analisar, com profundidade, como a presença feminina nas posições de liderança tem influenciado decisões estratégicas dentro das empresas, especialmente em um dos temas mais determinantes para a competitividade atual: a transformação digital.

Nos últimos anos, transformar digitalmente deixou de significar apenas investir em tecnologia. O conceito evoluiu para algo muito mais estrutural, envolvendo revisão de processos, mudança de mentalidade, integração entre áreas e, principalmente, uma nova lógica de tomada de decisão baseada em dados. Não se trata apenas de implantar ferramentas, mas de construir uma cultura orientada por análise, monitoramento e adaptação contínua.

É nesse contexto que a liderança ganha protagonismo, pois a transformação digital exige clareza estratégica, definição de métricas relevantes e disciplina na leitura dos indicadores. Cada vez mais, empresas que desejam crescer de forma sustentável entendem que decisões fundamentadas apenas em percepção ou experiência acumulada já não são suficientes para sustentar vantagem competitiva. O mercado exige previsibilidade, eficiência e capacidade de resposta rápida.

A presença feminina em cargos de decisão tem contribuído para consolidar uma cultura mais analítica e colaborativa, em que métricas deixam de ser meros relatórios para se tornarem instrumentos efetivos de direcionamento estratégico. Investimentos, posicionamento de marca, performance de canais e eficiência operacional passam a ser avaliados sob uma ótica integrada, conectando dados a objetivos de longo prazo.

Esse movimento também se reflete na governança corporativa. Levantamento realizado pela B3 em parceria com o Instituto Locomotiva, com base em 341 empresas listadas, aponta que 65% das companhias contam com ao menos uma mulher no conselho de administração, o maior percentual desde o início da medição, em 2021, quando o índice era de 55%. O avanço é significativo e sinaliza que a diversidade começa a ser compreendida não apenas como pauta social, mas como componente estratégico da tomada de decisão.

No marketing, essa maturidade se traduz em maior rigor na análise de resultados e no acompanhamento constante do retorno sobre investimento. Monitorar campanhas em tempo real, comparar desempenhos e ajustar estratégias com agilidade reduz desperdícios e aumenta a previsibilidade. Mais do que acompanhar números, é preciso interpretar contextos, entender comportamento de consumo, identificar tendências e transformar informação em ação concreta.

Projetos de transformação digital também exigem integração entre áreas que historicamente operaram de forma isolada. Marketing, tecnologia, financeiro, comercial e atendimento precisam atuar de maneira coordenada para que a estratégia funcione. Essa articulação depende de diálogo, alinhamento e transparência, criando ambientes mais colaborativos e preparados para inovar.

Apesar dos avanços, o cenário global ainda aponta desafios. O relatório Women in Business 2025, da Grant Thornton, indica que mulheres ocupam cerca de 34% dos cargos de liderança no mundo e que, mantido o ritmo atual, a paridade de gênero pode levar aproximadamente 25 anos para ser alcançada. O dado reforça que diversidade não deve ser tratada como ação pontual, mas como compromisso estruturante e contínuo.

Empresas orientadas ao consumidor sabem que crescimento sustentável depende de entender profundamente a jornada do cliente, personalizar comunicação e equilibrar aquisição e retenção. A combinação entre sensibilidade estratégica e disciplina analítica favorece decisões mais equilibradas e sustentáveis no longo prazo. Nesse sentido, a transformação digital deixa de ser um projeto com começo, meio e fim e passa a ser um modelo permanente de gestão, sustentado por monitoramento constante e capacidade de adaptação.

Portanto, celebrar o Dia Internacional da Mulher é também reconhecer que diversidade e inclusão não são apenas valores institucionais, mas alavancas concretas de performance. Ao unir análise, colaboração e foco genuíno no cliente, a liderança feminina contribui para fortalecer organizações mais resilientes, inovadoras e competitivas em um mercado cada vez mais orientado por dados.







