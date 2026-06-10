Dia de Portugal e de Camões: Os Lusíadas e a Máquina do Mundo

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10 de junho: Dia Nacional de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas; os lusitanos festejam aquele que levou aos povos do mundo, em altíssima poesia, nos versos de Os Lusíadas, a História de Portugal, os seus notáveis personagens, os grandes feitos dos reis, as glórias das navegações e dos destemidos heróis dos mares, em especial, do capitão Vasco da Gama, sendo de lembrar que o próprio poeta singrou oceanos – como soldado em batalha, funcionário, prisioneiro, sofrendo naufrágio –, chegando em Ceuta (Norte da África), Moçambique, Goa (Índia), Macau (China), Camboja, Vietnã, e em outras terras, reunindo infindáveis impressões para celebrar “(...) as memórias gloriosas/Daqueles Reis que foram dilatando/A Fé, O Império e as terras viciosas/De África e de Ásia andaram devastando,/ E aqueles que por obras valorosas/Se vão da lei da Morte libertando:/Cantando espalharei por toda parte,/Se a tanto me ajudar o engenho e arte.” (Canto I, est. 2).



Poeta do Renascimento, Luiz Vaz de Camões (1524-10.06.1579/80?), católico, abrilhantou a obra literária máxima de Portugal ao mesclar aspectos da mitologia greco-romana e episódios de paganismo às profundas referências intertextuais da religiosidade cristã ocidental, ou seja, apesar de servil ao reino católico, conferiu o bardo ao poema seu alargado espírito renascentista, convergente, ecumênico, expressão do “(...) honesto estudo,/ com longa experiência misturado,/(...).” (Canto X, est.154), daí a vastidão de assuntos e abordagens as mais variadas, entesouradas em versos de inigualável criatividade: desde astronomia e botânica à geografia e cartografia náutica, além de teologia, e do que assimilou de melhor dos escritores da antiguidade clássica greco-latina e da poética medieval e humanística (Dante, Petrarca, etc.), cadinho seminal do monumental poema, a um só tempo, épico e lírico.

O Canto X, de Os Lusíadas, traduz a sempre renovada beleza do texto, ao descortinar plano alegórico, transcendental, como no episódio de A Máquina do Mundo (ests. 76 e seguintes), em que a ninfa Tétis outorga a Vasco da Gama, como prêmio, no alto de montanha, a magnífica visão – segundo o modelo ptolomaico, geocêntrico – das esferas celestes, do Primeiro Móbile, do Empíreo, Cristalino, Firmamento, Zodíaco, as Constelações e Planetas, os Quatro Elementos, a Terra, a Europa e África, Rios e Mares, as Arábias, a Pérsia, China e Japão, e outras nações: “Faz-te mercê, barão, a Sapiência Suprema de, c’os olhos corporais,/Veres o que não pode a vã ciência/Dos errados e míseros mortais.// Segue-me firme e forte, com prudência,/Por este monte espesso, tu c’os mais.//Assim lhe diz, e o guia por um mato árduo, difícil, duro a humano trato.// Não andam muito, que no erguido cume/Se acharam, onde um campo se esmaltava/De esmeraldas, rubis, tais que presume/A vista que divino chão pisava.//Aqui um globo vêem no ar, que o lume/Claríssimo por ele penetrava,/De modo que o seu centro está evidente,/Como a sua superfície, claramente.// Qual a matéria seja não se enxerga,/Mas enxerga-se bem que está composto/De vários orbes, que a Divina verga/Compôs, e um centro a todos só tem posto,/Volvendo, ora se abaixe, agora se erga,/Nunca se ergue ou se abaixa, e um mesmo rosto/Por toda a parte tem; e em toda a parte/Começa e acaba, enfim, por divina arte;”.

A narrativa metafísica prossegue com incomum estilística e estética sem par: “Vês aqui a Grande Máquina do Mundo,/Etérea e elemental, que fabricada/Assim foi do Saber, alto e profundo,/Que é sem princípio e meta limitada.//Quem cerca em derredor este rotundo/ Globo e sua superfície tão limada,/É Deus; mas o que é Deus, ninguém o entende,/Que a tanto o engenho humano não se estende.//Este orbe que, primeiro vai cercando/Os outros mais pequenos que em si tem,/Que está com luz tão clara radiando,/Que a vista cega e a mente vil também,/Empíreo se nomeia, onde logrando/Puras almas estão daquele Bem/Tamanho, que Ele só se entende e alcança,/De quem não há no mundo semelhança.(...). Enfim, que o sumo Deus, que por segundas/Causas obra no Mundo, tudo manda.//E tornando a contar-te das profundas/Obras da Mão Divina veneranda:/Debaixo deste círculo, onde as mundas/Almas divinas gozam, que não anda,/Outro corre, tão leve e tão ligeiro,/Que não se enxerga: é o Móbile primeiro.”.



Camões, universal e eterno, qual o amor, esse “fogo que arde sem se ver”!



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