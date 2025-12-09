A- A+

SAÚDE Dia do fonoaudiólogo 9 de dezembro reforça importância da fonoaudiologia e alerta para a necessidade de ampliar acesso aos serviços no Nordeste e no país

Crefono 4 destaca atuação essencial dos profissionais e defende inclusão mais efetiva da fonoaudiologia nas políticas públicas de saúde e educação

Celebrado anualmente em 9 de dezembro, o Dia do Fonoaudiólogo chama a atenção para a relevância de uma profissão que impacta diretamente na qualidade de vida da população, da infância à senescência. Responsáveis pela promoção da saúde e prevenção, avaliação, habilitação e reabilitação de transtornos da comunicação humana e das funções orofaciais, os fonoaudiólogos têm sua presença em diversos contextos – desde maternidades e escolas, até hospitais, empresas e programas de saúde coletiva.

Apesar dos avanços, o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono 4) — que abrange Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba — alerta para a necessidade de expandir o acesso aos serviços fonoaudiológicos, especialmente nas redes públicas de saúde e educação. A presença desses profissionais em escolas, unidades básicas de saúde e hospitais possibilita diagnósticos precoces, intervenções adequadas e a inclusão de pessoas com deficiência.

Desafio permanente: ampliar a presença da Fonoaudiologia nas políticas públicas

A Fonoaudiologia tem relevância cada vez mais reconhecida nas proposições de políticas públicas, especialmente em áreas essenciais, como alfabetização, inclusão de pessoas com deficiência, saúde do trabalhador, envelhecimento e desenvolvimento infantil. No entanto, ainda existe espaço para ampliar sua presença, ressaltando sua força e abrangência.

“A data é uma oportunidade para celebrar os avanços da Fonoaudiologia e, ao mesmo tempo, sensibilizar gestores públicos sobre a necessidade de garantir acesso universal aos cuidados fonoaudiológicos. Investir em comunicação humana é investir em cidadania, inclusão social e saúde integral”, reforça a presidente do CREFONO 4.

Homenagem O Crefono 4 parabeniza todos os fonoaudiólogos pelo compromisso permanente com a comunicação humana e qualidade de vida da população.

