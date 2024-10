Dia dos Professores: desafios e avanços na educação brasileira 

A- A+

O Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro no Brasil, tornou-se uma data para além da comemoração. Diante do atual cenário, na maioria das vezes precário, no sentido humano, profissional e estrutural, este dia se tornou uma oportunidade para refletirmos sobre a situação dos professores, profissional que desempenha enorme influência na formação das futuras gerações.



No entanto, para que possam realmente cumprir essa missão, é essencial que esses profissionais estejam adequadamente preparados para enfrentar os desafios do século XXI. Para tanto, é válido considerarmos uma formação inicial e continuada, adequada, preparo e acesso a recursos digitais e oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional.



A formação docente deve ser constantemente atualizada para refletir as mudanças no cenário educacional global. De acordo com o Ministério da Educação, foram investidos R$ 191,5 mi em universidades para a formação docente. Ao todo, 44 instituições de educação superior, entre universidades e institutos, trabalham em conjunto com a Secretaria de Educação Básica, com ações voltadas à formação continuada de professores por todo Brasil. Além disso, no contexto atual, o uso de metodologias aliadas ao uso dos recursos digitais é fundamental para engajar os alunos e promover uma aprendizagem significativa, evidenciada cada dia mais após a pandemia de Covid-19.



De acordo com o MEC, podemos contar com a política coordenada pela SEB, a Estratégia Nacional Escolas Conectadas, que desenvolveu ações, como o Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica (LabCrie), e a Formação de Profissionais da Educação para o Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas Inovadoras com uso de Tecnologias Digitais por meio de 336 cursos ofertados.



Essa política reforça a importância das tecnologias digitais no ensino e destaca a necessidade de investir em capacitação tecnológica para que os educadores possam integrar essas ferramentas em suas práticas pedagógicas de maneira eficiente.



O Dia dos Professores deve ir além de uma data comemorativa. Deve ser um momento de reflexão e ação. Os dados apresentados mostram que, apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir uma educação de qualidade no Brasil. É importante que os governos, instituições educacionais e sociedade civil unam esforços para melhorar a formação inicial e continuada dos professores, alinhando-a às demandas contemporâneas, investido em programas de formação continuada acessíveis e de qualidade.



É primordial a valorização da carreira docente, incluindo melhorias salariais e condições de trabalho, com atenção à saúde física e metal dos profissionais. Somente com um compromisso sério e contínuo com a educação e seus profissionais, poderemos construir um futuro mais promissor para as próximas gerações.



Neste Dia dos Professores, além de homenagens, precisamos de ações concretas que transformem a realidade educacional brasileira.



* Pedagoga e mestre em Educação e Novas Tecnologias, professora e coordenadora dos Cursos de Pós-Graduação em Educação na Uninter.



